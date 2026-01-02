Uteskötsel Sommar 2026

Sommarjobb: Uteskötsel Vill du jobba utomhus i sommar? Sommarjobb: Uteskötsel Vi söker dig som vill jobba utomhus i sommar! Vi ha ett stort gästfokus och därför är alla möten med gästen viktiga. Du ser detaljer och tar dig an dina arbetsuppgifter med stort ansvar.
Arbetsuppgifterna består bland annat av gräsklippning, ogräsrensning, renhållning och allmän skötsel av våra utomhusytor. Du ska kunna kommunicera på engelska, svenska och /eller norska. Anställningsperiod: 1 juli till mitten av augusti eller enligt överenskommelse. Ålder: Minst 18 år. Lön: Enligt kollektivavtal. Är du intresserad? Skicka in din ansökan till: martin.marmback@tanumstrand.se Bifoga personligt brev med CV. Välkommen med din ansökan!