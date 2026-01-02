Uteskötsel Sommar 2026

Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB / Trädgårdsanläggarjobb / Tanum
2026-01-02


Sommarjobb: Uteskötsel
Vill du jobba utomhus i sommar?
Vi söker dig som vill jobba utomhus i sommar!
Vi ha ett stort gästfokus och därför är alla möten med gästen viktiga.
Du ser detaljer och tar dig an dina arbetsuppgifter med stort ansvar.

Arbetsuppgifterna består bland annat av gräsklippning, ogräsrensning, renhållning och allmän skötsel av våra utomhusytor.
Du ska kunna kommunicera på engelska, svenska och /eller norska.
Anställningsperiod: 1 juli till mitten av augusti eller enligt överenskommelse.
Ålder: Minst 18 år.
Lön: Enligt kollektivavtal.
Är du intresserad? Skicka in din ansökan till:
martin.marmback@tanumstrand.se
Bifoga personligt brev med CV.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: martin.marmback@tanumstrand.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vaktmästare sommar 2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB (org.nr 556259-3847), http://www.tanumstrand.se
Tanum Strand Hotellet (visa karta)
457 95  GREBBESTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Tanums Hotell & Konferensanläggning AB

Kontakt
Fastighetschef
Martin Marmbäck
martin.marmback@tanumstrand.se

Jobbnummer
9667386

