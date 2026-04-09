Utesäljare VS Installation Västerås
2026-04-09
Vi har sedan starten vuxit oss stora, idag är vi marknadsledande, men behållit vår entreprenörsanda. Hos oss säljer du inte bara produkter, du erbjuder också våra kunder effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Här blir du en del av Sveriges största säljorganisation. Vi får ofta höra att vi är vänliga och tillmötesgående, det gör oss stolta. Vi tar vår position på allvar och arbetar för att bidra till att göra det enklare att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle.
Våra medarbetare beskriver Ahlsell som en arbetsplats där samarbetet och teamkänslan med kollegor är stark, att arbetet innebär frihet under ansvar och utvecklingsmöjligheterna är stora. För oss är det viktigt att tillvarata våra medarbetares olikheter och vi vill verka för en inkluderande kultur. Våra medarbetares olika bakgrunder, kompetenser och perspektiv är en viktig förutsättning för att vi ska nå framgång. Vi ser därför gärna en mångfald av sökanden. Läs gärna mer om hur vi ser på mångfald och inkludering på vår hemsida: https://www.ahlsell.se/om-ahlsell/hallbarhet/vara-fokusomraden/hallbart-medarbetarskap/inkludering-och-mangfald/
Som Utesäljare blir din uppgift att bearbeta kunder inom segmentet VS-installation och ansvara för deras utveckling. Våra kunder är proffs som bygger, installerar och underhåller.
Du blir en del av Sveriges största säljkår och samarbetar med innesäljare, butikssäljare och chefer i alla segment för att stötta våra kunder på bästa sätt.
Vi söker dig som vill vara med och bidra med ditt engagemang och din kunskap för att driva utvecklingen framåt. Som utesäljare ges du möjlighet att arbeta med omväxlande och spännande uppdrag i branschens ledande och mest framgångsrika bolag.
Du samarbetar tillsammans med dina kollegor under hela affärsprocessen och tillsammans kommer ni serva kunder med förstklassig service och rådgivning.
Vi söker dig som på ett engagerande, öppet och ansvarsfullt sätt hjälper våra kunder att utveckla sina affärer. Du är konsultativ i din försäljning och har förmågan att både etablera och utveckla relationer. Du är målmedveten och resultatorienterad.
Vi har inga krav på att du har tidigare erfarenhet från branschen men ser det som meriterande om du har ett tekniskt intresse inom området VS.
För att lyckas i tjänsten tror vi att du har en vilja att göra affärer. Ha en förståelse för kundens behov samt en drivkraft att skapa långsiktig, lönsam tillväxt för såväl kund som Ahlsell.
Meriterande är kompetens inom VS-installation.
Placering: Västerås.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Säljchef Sandro Holgersson tel: 070-5752969 alt Försäljningschef Stefan Norén tel: 070-8219615.
Fackliga representanter för Unionen når du via Lena Bergman, telefon +46727169831.
Varmt välkommen med Din ansökan till oss.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120668".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahlsell Sverige AB
721 34 VÄSTERÅS
Stefan Norén stefan.noren@ahlsell.se +46708219615
