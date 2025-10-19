Utesäljare i Göteborg
Medla Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-10-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medla Sverige AB i Göteborg
, Borås
, Helsingborg
, Kristianstad
, Linköping
eller i hela Sverige
Utesäljare sökes till Jobbplats i Göteborg.
Jobbplats nysatsning "Utesälj" har visat goda resultat, och nu söker vi dig som vill ansluta dig till resan. Du ges en unik möjlighet att vara med i uppbyggnaden av avdelningen samt få utrymme att påverka din egen arbetsroll. Du blir en del av ett resultat fokuserat team som värderar en god gemenskap internt och hjälps åt för att nå framgång. Publiceringsdatum2025-10-19Arbetsuppgifter
Som Utesäljare på NEG och Jobbplats kommer du att ansvara för nykundsbearbetning i Göteborgs området. Dina dagar kommer bestå av att boka och genomföra kundbesök samt att följa upp dessa för att slutligen stänga affärerna. Utöver det ansvarar du för prospektering av kunder och marknad. I dina arbetsuppgifter tillkommer viss säljadministration och du kommer arbeta mot uppsatt budget som följs upp av Teamleader.
Du kommer främst utföra arbetsuppgifter som:
Driva försäljningen i Göteborg med omnejd.
Nykundsbearbetning utifrån redan framtagna kundlistor.
Prospektering av marknaden.
Offertskrivning.
Signera avtal på plats med kund.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att trivas i rollen som Utesäljare behöver du vara självgående och ansvarstagande. Du motiveras av att arbeta mot uppsatta mål och visar en ödmjukhet som tar dig framåt. Att driva dig själv och din försäljning i rätt riktning ser du som en självklarhet samt att du värderar affärsmässighet högt. Dessutom värnar du om att skapa förtroende och långvariga relationer.
Viktigt för tjänsten:
Erfarenhet av försäljning mot nya kunder.
Svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Utesäljare är en rekrytering där du blir anställd direkt hos Jobbplats i Göteborg. Du kommer ingå i ett team av säljare och en teamledare som drivs av ett högt engagemang och att hjälpa varandra. Arbetstiderna är måndag-fredag 09.00-17:00 och resor i tjänsten förekommer.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medla Sverige AB
(org.nr 559053-9762), http://www.jobbplats.se Arbetsplats
Klimathjälpen Jobbnummer
9563567