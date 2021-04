Utesäljare B2B Helsingborg - Er Sweden AB - Säljarjobb i Helsingborg

Er Sweden AB / Säljarjobb / Helsingborg2021-04-12Vill du arbeta på ett företag som står för innovation, inspiration, kunskap och omtanke?Då har du kommit rätt!Vad roligt att du är intresserad av att arbeta hos oss! Jag heter Andreas Lilja och har arbetat på Businesscare i mer än 10 år.Jag började utan någon som helst erfarenhet som säljare men ett stort stöd av coachande ledarskap och utbildning på Rahmqvist College, i kombination med vilja och energi, gav resultat. Sedan dag ett har jag trivts galet bra och idag är jag chef för Businesscare.Businesscare är ett ungt bolag med en snittålder på ca 32 år som växer så det knakar! Hos oss är ett nyfiket och kreativt sinne, stort engagemang och starkt driv det som gäller, åldern spelar ingen som helst roll. Tillsammans bidrar vi till en bättre och tryggare arbetsdag genom att erbjuda bästa möjliga service och de mest moderna, innovativa och hållbara första hjälpen-produkterna som finns på marknaden. Sedan flera år tillbaka utbildar och certifierar vi även företag inom t.ex. hjärt- lungräddning. För oss handlar hållbarhet om att visa omtanke i alla led. Så långt som möjlig utgår vi från miljöhänsyn i materialval och i vår tillverkning. Vi satsar på kvalitet istället för slit-och-släng och vi tror på att visa omsorg både gentemot våra kunder och varandra.Vår personal är vår största tillgång, dem ger vi de allra bästa förutsättningar att växa både som människa och i karriären. Som säljare på Businesscare blir du en del av Rahmqvistgruppen där jobbet inte bara är ett jobb, utan en upplevelse och en känsla av tillhörighet. Din ledare och dina blivande kollegor kommer göra allt för att du ska trivas och lyckas.Det som krävs av dig är att:- du är orädd och gillar att prata med folk- du är snabblärd, har ett gott affärssinne och att du har lätt för att sätta dig in i olika typer av företag och dess behov- du är självständig och disciplinerad med ett starkt eget driv och vilja att utvecklas- du har körkortHar du dessutom ett glatt sinne, en sprudlande energi och en stor portion ödmjukhet är du den stjärna jag söker.Erfarenhet av försäljning är såklart ett plus men det är inget krav.Jag hoppas och tror att du vill vara med på vår spännande resa mot att bli branschens största första hjälpen-företag och jag ser fram emot din ansökan.För att säkerställa en objektiv och icke-diskriminerade rekrytering kommer du att få genomföra ett kortare personlighetstest (7-10 min) om du går vidare i denna process. Detta test bygger på det DNV-certifierade testet JobMatch Talent, som har en mycket väl dokumenterad validitet relaterat till arbetsprestation inom olika tjänster.Skicka in din ansökan så fort som möjligt då tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden tagit slut.Varmt välkommen till Businesscare! https://vimeo.com/274459149 from https://vimeo.com/rahmqvist on https://vimeo.com. Vi på Businesscare är specialister inom första-hjälpen på arbetsplatser. Vi vet att utbildning, rätt utrustning och effektiva produkter förebygger och gör skillnad under den första kritiska fasen efter en olycka. Vi arbetar nära och långsiktigt med våra kunder. Vi gör återbesök för att fylla på med produkter och hjälper till när nya behov uppstår. Businesscare är ett av åtta specialiserade varumärken som ingår i Rahmqvistgruppen, ett växande företag som i mer än 60 år har arbetat för att skapa en bättre arbetsdag för fler. Läs mer om Businesscare härVaraktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-04-12Rörlig lön med garantilönSista dag att ansöka är 2021-05-12Er Sweden AB5686600