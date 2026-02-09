Utesäljare
Karriärguiden Group Sweden AB / Säljarjobb / Uppvidinge Visa alla säljarjobb i Uppvidinge
2026-02-09
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Uppvidinge
, Växjö
, Vetlanda
, Nybro
, Värnamo
eller i hela Sverige
Som säljare hos oss kommer du att spela en nyckelroll i att utveckla och stärka vår närvaro inom den tillverkande industrin över hela Sverige. Du kommer aktivt arbeta med att identifiera nya affärsmöjligheter och skapa långsiktiga, värdefulla relationer, samt agera dörröppnare för att bidra till vår fortsatta expansion. Du kommer bl.a. prata med utvecklingsavdelningar, tekniskt ansvariga och inköp, och genom att förstå deras behov och utmaningar kommer du att erbjuda skräddarsydda lösningar som hjälper dem att ta sina respektive verksamheter till nästa nivå.
Om rollen
I denna roll har du ett tydligt kommersiellt ansvar för att utveckla affärer och långsiktiga kundrelationer. Du arbetar nära både nya och befintliga kunder, med fokus på att förstå deras verksamhet, bygga förtroende över tid och omsätta behov till lönsamma affärer. Rollen innebär hög närvaro ute på marknaden, resor i hela landet samt representation på mässor och events. Du har några års erfarenhet av liknande roller med en stark vilja att lära dig mer och utvecklas tillsammans med oss.
Till din hjälp har du duktiga och hjälpsamma kollegor inom teknik, konstruktion och BackOffice som stöttar och hjälper dig med det underlag som du behöver.
Vi tror att du har ett starkt inre driv och trivs med att arbeta självständigt, men har en stark förståelse att det är laget som tillsammans skapar vår framgång. Din förmåga att skapa relationer och se möjligheter där andra ser utmaningar kommer att vara avgörande för din framgång.
Hos oss kommer du att vara en viktig del av ett expanderande företag med stora ambitioner. Du får chansen att ta ansvar och påverka din egen framgång. Vi erbjuder en spännande och varierad tjänst där du verkligen kan göra skillnad och vara en del av vår fortsatta tillväxtresa.
För att lyckas i rollen tror vi att du
• Har erfarenhet av försäljning av tekniska produkter, särskilt inom kablage, elteknik eller elektriska komponenter
• Kan förstå och kommunicera tekniska egenskaper och kundanpassade lösningar
• Har erfarenhet av projektprocesser där flera funktioner involveras - Vi erbjuder en lösning, inte bara en kabel!
• Tidigare arbetat självständigt i större geografiska områden och självständigt planerat dina arbetsdagar
Branschspecifik erfarenhet är meriterande, men det är framför allt dina personliga egenskaper - ditt driv, din affärsmässighet och din förmåga att bygga relationer - som är avgörande för att lyckas i rollen.
Vi uppskattar egenskaper som:
• Engagerad och utåtriktad - du trivs i mötet med kunder och är både uppgifts- och lösningsorienterad.
• Affärsinriktad - du älskar att göra affärer!
• Nyfiken, ödmjuk och utvecklingsfokuserad - du har ett stort intresse för teknik och är alltid redo att lära dig nya saker. Vi sätter stort värde vid att man är prestigelös.
• Självständig men också en lagspelare - du förstår vikten av att arbeta fritt, men värderar också samarbete inom teamet.
B-körkort är ett krav samt att du är flytande i svenska och engelska i tal och skrift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696)
364 43 ALSTERMO Arbetsplats
Säljjobb.se Jobbnummer
9730992