Utbildningssamordnare sökes
2026-01-26
Vill du vara en nyckelperson i arbetet med att säkra fortsatt tillväxt i svensk tillverkningsindustri? För att klara det behöver vi, med gemensamma ansträngningar, skapa förutsättningar för att fler människor ska välja en framtid inom ett produktionsyrke.
Vi på Montico bidrar bland annat med att erbjuda grund- och spetsutbildning inom svets- och verkstadsteknik i södra och mellersta Sverige. Till vår utbildningsverksamhet i Mjölby söker vi nu en utbildningssamordnare.Dina arbetsuppgifter
Utbildningssamordnaren ansvarar för att kontakta och etablera långsiktiga samarbeten med lokala företag kring kompetensfrågor och arbetsplatsförlagd utbildning.
I arbetsuppgifterna ingår att rekrytera kursdeltagare till Monticos yrkesutbildningar och i samverkan med yrkeslärare planera deras utbildning, så att kursdeltagaren har efterfrågad kompetens efter avslutad utbildning.
Som utbildningssamordnare är du även kundansvarig och planerar utbildningen i samråd med våra uppdragsgivare: Arbetsförmedlingen och den kommunala Vuxenutbildningen i regionen. Tjänsten innefattar även elevadministration och kontinuerlig omvärldsbevakning.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är serviceinriktad, kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer. För att trivas i denna roll är det viktigt att du är van vid att ta egna initiativ och driva och strukturera uppgifter utifrån vad som behöver prioriteras. Du är nyfiken och intresserad av att hålla dig ständigt uppdaterad om utvecklingen inom ditt kompetensområde. Det är meriterande om du har god kännedom om den lokala arbetsmarknaden och tidigare erfarenhet av arbete inom vuxenutbildning.
B-körkort är ett krav, precis som flytande svenska i tal och skrift.
