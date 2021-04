Utbildningsofficer till Internationella Utbildningsenheten - Försvarsmakten - Övriga jobb i Upplands-Bro

Om enhetenInternationella utbildningsenheten på LG leder planering, genomförande och utvärdering av Försvarsmaktens insatsspecifika utbildning. Utbildningen syftar till att förbereda förband och enskilda att kunna genomföra internationella operationer i rätt tid med rätt förmågor. Genom detta bidrar enheten till Försvarsmaktens tillgänglighet, trovärdighet och operativa förmåga i genomförandet av internationella operationer.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom utbildningsofficer kommer du inom ramen för tilldelat ansvarsområde ta ett stort eget ansvar för planering, genomförande och utvärdering av utbildningen inför internationell insats.Under utbildningsskedet består uppgiften såväl i att bistå vid värdering av förbandet som att vara övningsledare.En viktig del i genomförande och uppföljning är att dokumentera utbildningsresultat och vid behov föreslå åtgärder för att nå utbildningsmålsättningarna.Du kommer att deltaga i dialoger med uppsättande förband och övriga orgE för att utforma insatsutbildningen på bästa sätt.I planeringen ingår även att följa utvecklingen inom exempelvis FN avseende de krav som ställs på förband och enskilda inför insats.Arbetet innefattar perioder av högt arbetstempo och kan vara krävande men också givande då du träffar och arbetar med människor från hela Försvarsmakten.Arbetet medför delvis att du genomför uppföljning och utbildning på annan ort, vilket ger stor variation i arbetet, men det förekommer därmed resor i tjänsten.God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenskaGoda kunskaper i engelskaYrkesofficersexamenGod datorvanaB-körkortMeriterandeGenomfört internationell insatsGod förståelse i FM planeringsprocesserTidigare erfarenhet från IntUtbETjänstgöring i kompaniledningDu skall kunna representera såväl IntUtbE som Försvarsmakten både inom och utom riket varvid hög integritet och ett korrekt personligt uppträdande är ett måsteDu bör inneha en stor förmåga till tempoväxling och arbetet kräver att du jobbar med dina kollegor då vi alla jobbar mot samma målNivå/Befattning:OF2/OR7-8Arbetsort:KungsängenInformation om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521, vilket innebär att vi firar 500-årsjubileum 2021. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband, vi föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens insatsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vår verksamhet sträcker sig från Sollefteå till Karlskrona, från Göteborg till Stockholm och Uppsala.Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.