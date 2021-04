Utbildningsledare/lärare Produktionsteknik - Campus Västra Skara - Lidköpings Kommun - Speciallärarjobb i Lidköping

Lidköpings Kommun / Speciallärarjobb / Lidköping2021-04-14Arbetsmarknad och vuxenutbildning ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder och utbildning i Lidköpings kommun. Inom verksamheten Campus Västra Skaraborg sker lärande för vuxna bosatta i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping och Vara kommuner. Lidköpings kommun är huvudman för denna samverkan som omfattar Komvux på grundläggande nivå, gymnasial nivå, särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt svenska för invandrare. Inom Arbetsmarknad och vuxenutbildning finns även utbildningar inom yrkeshögskolenivå och högskolenivå. Kommunens samtliga studie- och yrkesvägledare är anställda vid Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Omkring 130 medarbetare och cirka 2 000 studerande på hel- eller deltid finns i verksamheten.2021-04-14Campus Västra Skaraborg har till uppgift att ge utbildningar som tillgodoser och matchar den efterfrågan på kompetens som finns i Lidköpings kommun såväl i vår region.Vårt mål är att genomföra och leverera dessa utbildningar med hög kvalité. För att lyckas värdesätter vi goda relationer med arbetslivet såväl som ett individfokus vid genomförande i kombination med ett starkt lagarbete av våra medarbetare. Vi har i dagsläget ett flertal utbildningar på eftergymnasial nivå som vi driver som huvudmän eller tillsammans med andra utbildningsanordnare. Campus Västra Skaraborg är på väg tillsammans med det lokala näringslivet starta Yrkeshögskoleutbildningen Operativ Produktionstekniker (inriktning polymerindustrin) och söker nu utbildningsledare/lärare primärt till denna utbildning.- Vara ansvarig och arbeta med genomförande av YH utbildningar inom området teknik.- Vara den som handhar planering, kvalitetsutveckling, pedagogisk utveckling, kontakt med de studerande både direkt och via digitala kanaler, resultatuppföljning och rapportering, bemanning och schemaläggning samt undervisning i vissa delkurser.- Vara delaktig i rekrytering av studerande, urval och antagning, samt tillsättande av konsultuppdrag i vissa kurser.- Vara den som har omfattande näringslivskontakter under utbildningens genomförande, underhålla befintliga kontakter och etablera nya, samordna platser för LIA kurserna (lärande i arbete).- Vara en relationsskapande länk mellan de studerande, företagen/arbetslivet och utbildningsanordnare samt YH myndigheten.- Vara delaktig i administrativt arbete, kommunikationsrelaterat arbete och utvecklingsprojekt.- Vara drivande i processen vid ansökan och framtagande av nya och befintliga utbildningar både kortare kurser likväl som hela program inom yrkeshögskolan ingår i uppdraget.Tillsammans i arbetslaget fördelar vi arbetsuppgifter och skapar en balanserad helhet. Du blir en i vårt team som jobbar nära tillsammans för att driva och genomföra utbildningar som leder till efterfrågade kompetenser och yrkesroller.Du har en akademisk examen eller annan relevant utbildning och erfarenhet. Arbetslivserfarenhet inom teknik, produktion samt en god pedagogisk förmåga. Du behöver ett entreprenöriellt förhållningssätt med en utpräglad förmåga att kunna omvandla idéer inom utbildning till praktiska resultat med god kvalitet. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, du svarar för ett gott ledarskap och har en god samarbetsförmåga. Digital kompetens är en självklarhet för tjänsten. Meriterande är erfarenhet av projektledning inom teknisk utveckling och/eller erfarenhet av utbildningsplanering inom Yh-utbildning. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, effektivitet och flexibilitet.För att vara framgångsrik i din roll och trivas på Campus Västra Skaraborg behöver du vara prestigelös, drivande och social. Samtidigt är du strukturerad, noggrann och målinriktad. God administrativ och teknisk förmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Tjänsten är tillsvidareanställning, tillträde september 2021 eller efter överenskommelse.Omfattning 100%. Viss kvällstjänstgöring kan förekomma. Semestertjänst.Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.Information om arbetsgivarenVåra medarbetares olika kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och är en viktig del i att vara en hållbar och välkomnande kommun. Vi eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som tex. en jämn könsfördelning, anställda med funktionsnedsättning och olika etnisk och kulturell bakgrund tillför våra arbetsplatser. Vi ser därför gärna en mångfald av sökande till alla våra tjänster. Lidköpings kommun vill arbeta med att skapa den goda arbetsplatsen där alla medarbetare ges möjlighet att bygga upp, utveckla och förbättra sin hälsa genom ett aktivt friskvårdsarbete. Läs mer om vilka förmåner du har när du jobbar i Lidköpings kommun. https://lidkoping.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-lidkopings-kommun/darfor-ska-du-jobba-hos-oss/ Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun.Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna. Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: September eller enl. ök TillsvidareanställningMånadslön