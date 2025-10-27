Utbildningsledare Distans
2025-10-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talenti Sverige AB i Göteborg
Vi söker en engagerad och kvalificerad utbildningsledare. Som utbildningsledare kommer du att spela en central roll och bidra till att utveckla verksamheten.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
* Biträda rektorerna för när- och flexundervisning samt distans i ledning och planering av arbetet.
* Delta i det systematiska kvalitetsarbetet och arbeta med avtalsefterlevnad.
* Fånga upp elevärenden och ingå i verksamhetens resursteam.
* Ansvara för arbetet med Nationella Prov.
* Ha god kännedom om skolans styrdokument och alltid ha elevernas bästa i fokus.
* Delta i det systematiska kvalitetsarbetet och i hög grad arbeta med avtalsefterlevnad.
* Fånga upp elevärenden och ingå i verksamhetens resursteam.
Övriga ansvarsområden:
* Introducera och handleda nya medarbetare
* Bistå lärare i bedömning och betygssättning.
* Skapa ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen med hög trivsel och delaktighet.
* Initiera samarbete med externa aktörer.
* Hålla dig uppdaterad om aktuell forskning och vetenskapliga rön inom området.
* Följa företagets fastställda rutiner och riktlinjer samt rapportera till rektor.
Ansvar och befogenheter:
* Mandat delegerat av rektor utifrån verksamhetens behov.
* Legitimerad lärare med behörighet att undervisa på gymnasial nivå.
* Minst två års erfarenhet av vuxenutbildning.
* Erfarenhet av ledarskap
* Erfarenhet av samordning
Meriterande
* Arbetat med upphandlad verksamhet och avtalsefterlevnad
Personliga egenskaper vi värderar högt
* Effektiv
ABF Vux kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndigheter inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola.
Vill du vara med och skapa möjligheter för våra elever och deltagare? Vi söker dig som delar vår vision och värdegrund och som vill arbeta på en arbetsplats där vi trivs och är engagerade. Vi söker dig som brinner för utveckling, tar ansvar och hittar lösningar på stora som små utmaningar och som vill samarbeta med kompetenta kollegor.
Inom ABF Jobb, en del av ABF Vux, erbjuder vi omställningsstöd inom ramen för TSL samt tjänsten Rusta och matcha via Arbetsförmedlingen. ABF Vux ägs av studieförbundet ABF Göteborg och har bedrivit verksamhet sen 1997. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg, men vi finns även i Borås, Gotland, Värmland, Skåne och Fyrbodal. Vi bedriver även distansutbildningar på många platser i landet. Ersättning
