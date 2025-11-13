Utbildningsledare Brobygrafiska
2025-11-13
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.se
Beskrivning:
Yrkeshögskolan Brobygrafiska söker utbildningsledare till sina .
Brobygrafiska erbjuder yrkeshögskoleutbildningar, tester inom tryck och företagsutbildningar. Det är en plats där näringsliv och utbildning möts inom grafisk design, digitala medier och förpackningsutveckling. Skolan har en hög teknisk och kreativ nivå och en mycket stark koppling till näringslivet. Brobygrafiska är ett starkt varumärke och anses idag som en av de främsta eftergymnasiala grafiska och digitala skolorna i Sverige.
Vi bedriver utbildningarna Digital designer, Grafisk Formgivare/tekniker, Förpackningsdesigner och Grafiskt hantverk.
Arbetsuppgifter:
Tjänsten är också med och ansvarar för planering, genomförandet och uppföljning av de utbildningar och kurser vi bedriver. Planera och skriva fram nya utbildningar och kurser tillsammans med våra samarbetspartners iform av företag och organisationer kopplat till respektive bransch.
Tjänsten innebär att arbeta med och ansvara för:
- Ansvara för det systematiksa kvalitetsarbetet kopplat till MYH gällande våra utbildningar och kurser
Säkerställa att utbildningen genomförs enligt lagar och förordningar och att det finns en kontinuerlig utveckling av utbildningen.
- Kontinuerligt kommunikationsarbete med våra samarbetspartners
Ansvara för att samverka med arbetslivet, vilket är en central del av yrkeshögskolan
- Skriva ansökningar av YH utbildningar i form av korta kurser, kurspaket och utbildningar.
Kvalifikationer
Vi ser att du har akademisk utbildning inom Personalvetenskap, HR eller Medie-och kommunikationsvetenskap.
Vi söker dig som är en nätverkare ut i fingerspetsarna, du har också ett gediget intresse för att arbeta med vårda Brobygrafiskas unika nätverk genom dialog och kommunikation. Du har erfarenhet från den grafiska branschen, IT-branschen eller förpackningsbranschen. Gärna genom HR -arbete, kommunikationsarbete, säljarbete eller strategiska utvecklingsfrågor. Du kan pendla mellan mikro och makroperspektiv och omsätta idéer i praktik genom konkreta ansökningar av utbildningar eller internationella projekt.
Du har erfarenhet och kunskap av coachning, rådgivning och utvecklande samtal. Du är trygg i en positiv människosyn och bidrar till en värdegrund som utstrålar vänlighet, trygghet och kompetens.
Som person är du öppen, kommunikativ, socialt kompetent och känner dig trygg med att arbeta i så väl team som självständigt. Kreativitet, problemlösning, nytänkande och långsiktig planering med god framförhållning är egenskaper som värdesätts av organisationen.
Villkor:
Intervjuer kan ske löpande under rekryteringsperioden. Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut tas.
