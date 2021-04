Utbildningskonsult svetsteknik - Montico HR Partner AB - Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Norrköping

Montico HR Partner AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Norrköping2021-04-082021-04-08Vill du vara delaktig i arbetet med att säkra fortsatt tillväxt i svensk tillverkningsindustri? För att klara det behöver vi med gemensamma ansträngningar skapa förutsättningar för att fler människor ska välja en framtid inom ett produktionsyrke.Vi på Montico bidrar bland annat med att erbjuda grund- och spetsutbildning inom svets- och verkstadsteknik i södra Sverige och till vår vuxenutbildningsverksamhet i Norrköping söker vi nu en utbildningskonsult inom svetsteknik.Som utbildningskonsult undervisar och instruerar du vuxenstuderande i både praktiska och teoretiska moment inom yrkesområdet.I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra, dokumentera och följa upp undervisningen. Utöver detta har du, liksom övriga lärare på skolan, uppgifter som bland annat mentorskap och uppföljning av elevernas arbetsplatsförlagda lärande.Du har ett självklart fokus på att skapa de bästa förutsättningarna för att varje individ ska tillgodogöra sig utbildningen och utveckla de färdigheter som efterfrågas från den svenska arbetsmarknaden.Vi söker dig somVi söker dig med driv, vilja och erfarenhet som vill ha förmånen att vara delaktig i utvecklingen av vår utbildningsverksamhet. Över tid bidrar du aktivt i det interna samarbetet för att ständigt förbättra kvalitén och utbildningsupplevelsen för våra elever.För att trivas i denna roll är det viktigt att du har vilja och förmåga att dela med dig av din kunskap på ett pedagogiskt sätt. Du har sannolikt redan erfarenhet av att driva utbildningsinsatser för olika målgrupper. Har du dessutom lärarutbildning, IWS diplom samt kunskap om och erfarenhet av att utbilda inom just svetsteknik är det självklart meriterande.Ett absolut krav är att du har minst tre års yrkeserfarenhet av kvalificerat svetsarbete i grunden.Som person är du social, utåtriktad och gillar samarbete. B-körkort är ett krav, precis som flytande svenska.Självklart har du en positiv människosyn i grunden och du vill tillsammans med oss ta dig an utmaningen att stärka förutsättningarna för en framgångsrik integration för våra deltagare till arbetsmarknaden.Förutom sedvanliga marknadsmässiga anställningsvillkor erbjuder vi på Montico en stimulerande och inkluderande arbetsmiljö, där utrymmet för egna initiativ och egen utveckling är stort. Prestigelöshet är ett nyckelord för oss i vår strävan mot att skapa en öppen atmosfär för alla att arbeta iPassar du in på ovanstående profil? I så fall, tveka inte - ansök redan idag! Sista ansökningsdag är 2 maj, men vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Din ansökan lämnar du via länken i anslutning till denna annons. Vi tar ej emot ansökningar via mail. Självklart tar vi gärna emot frågor från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-02Montico Hr Partner AB5678533