Utbildningshandläggare (vikariat) till FMUndSäkC
2025-11-04
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker en utbildningshandläggare (vikariat) till Stabsenheten/Övnings- och utbildningsavdelningen med placeringsort Uppsala.
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utveckling och utbildning inom Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets Tolkskola sammanfördes i Uppsala garnison. FMUndSäkC består av Stabsenhet, Utvecklingsenhet, Utbildningsenhet och Tolkskola.
Sökande enhet
Stabsenheten stödjer och skapar förutsättningar för chefen FMUndSäkC och centrumet i övrigt att planera, genomföra och följa upp dess verksamhet. Förutom stödfunktioner som HR-, Säk-, Gen-, Log-, Prod- IT-, Utb/Trän/Övn-, Ek- och Komm-funktioner finns även vaktmästar- och sekreterarstöd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som utbildningshandläggare arbetar du tillsammans i ett team där administration sker av alla kurser samt programbunden utbildning på FMUndSäkC. Du kommer att arbeta brett med administrativa frågor kring hela utbildningsprocessen från att ansökningarna kommer in till att kursen/utbildningen är rapporterad i PRIO.
I rollen som utbildningshandläggare ingår bland annat:
• Administration av utbildningsärenden
• Uppdatering av register och listor
• Stöd till kursledningar med administrativt arbete
• Hantera kursanmälningar
• Kommunikation med sökande, kursdeltagare och kursledning
• Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdigt
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Goda kunskaper i att förmedla dig i både tal och skrift
• B-körkort (manuell)
Då det är ett administrativt arbete krävs det att du har ett mycket gott ordningssinne och kan organisera arbetet. Du bör vara serviceinriktad, ansvarstagande och ha stor initiativförmåga. Du kan arbeta självständigt och har lätt för att samarbeta med andra. Du har stor integritet, men är också utåtriktad då mycket kommunikation med sökande och kursdeltagare sker via telefon och mejl. Du är stresstålig, flexibel och gillar att jobba i en miljö som ständigt utvecklas.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta inom statlig verksamhet
• God kännedom om Försvarsmaktens uppdrag samt organisation
• Arbetat i Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem PRIO
• Väl förtrogen med Försvarsmaktens utbildningar
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Stabschef Anders Händelsten
Chef ÖvnUtbAvd Kennet Strandberg
Båda nås via växel: 010-82 510 00
Upplysningar om rekryteringsprocessen
HR-generalist Ann Forsman
Nås via växel: 010-82 510 00
Fackliga representanter
Officersförbundet: Jonas Nilsson
Försvarsförbundet: Carolina Björkemyr
SACO-S FM Uppsala: Stephen Haughey
Telefonnummer: 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter
Arbetsort: Uppsala
Varaktighet: Vikariat, till och med september 2027
Beräknat startdatum/tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Befattningsnivå: Civil
Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Individuell lönesättning
