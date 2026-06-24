Utbildningshandläggare
Uppsala universitet, områdeskansliet för medicin och farmaci / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-06-24
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Vid områdeskansliet för medicin och farmaci ger vi stöd och service till studenter, ledning, forskare, lärare, teknisk och administrativ personal samt övriga verksamma vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Vi ger också stöd och service till vetenskapsområdets alla kommittéer.
Områdeskansliet är en del av universitetsförvaltningen, men får huvuddelen av sitt uppdrag via områdesnämnden och vetenskapsområdets vicerektor. Områdeskansliet har cirka 70 anställda och är uppdelat i fem enheter.
Till enheten för utbildningsstöd behöver vi tidsbegränsat anställa en utbildningshandläggare. Enheten består av 15 personer och vårt uppdrag är att ge administrativt stöd och service till kommittéer, prodekaner, ordföranden, programansvariga och institutioner vad gäller utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt internationalisering av utbildning. Vi arbetar på plats i moderna lokaler med egna arbetsplatser i Segerstedthuset i centrala Uppsala.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Som utbildningshandläggare kommer du handlägga programspecifika utbildningsfrågor inom medicinska och/eller farmaceutiska fakulteten. Centrala arbetsuppgifter är att löpande boka möten, upprätta kallelser, förbereda underlag till beslut, ansvara för protokoll och följa upp beslut och ärenden. Du arbetar med utbildnings- och kursplaner i universitetets studieadministrativa system och utför programrelaterad utbildningsadministration. Andra arbetsuppgifter är budgetarbete, ekonomisk uppföljning för utbildningsprogram, avtalsadministration, utredningar samt metod- och kvalitetsfrågor. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor på kansliet samt med prodekaner, kommittéordföranden, programansvariga, studierektorer, prefekter, kursadministratörer och ekonomer. Samverkan sker också med externa samarbetspartners.
Kvalifikationskrav
Universitets- eller högskoleexamen eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer relevant.
Erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete vid statlig myndighet eller motsvarande
Vana att arbeta i Excel och övriga Office-paketet
God förmåga till tydlig och saklig kommunikation i tal och skrift på svenska och engelska
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att lyckas med arbetsuppgifterna behöver du vara kommunikativ, tydlig, saklig och professionell. Du har förmåga att samarbeta på ett framgångsrikt sätt, har förmåga att skapa goda relationer samtidigt som du har personlig integritet. Det är viktigt att du är stabil och serviceinriktad. Arbetet ställer stora krav på självständighet, noggrannhet, flexibilitet och ett strukturerat arbetssätt där du organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Likaså krävs förmåga att kunna arbeta under arbetstoppar och att hantera flera ärenden parallellt.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av utbildningsadministration vid universitetet och högskola
Erfarenhet av att arbeta med studieadministrativa system som t ex LADOK
Erfarenhet av att arbeta med budget och ekonomisk uppföljning.
Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad tom 20 juni 2027. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om anställningen lämnas av: enhetschef Lisa Jämtsved Lundmark, lisa.jamtsved.lundmark@uu.se
, tel 018 471 2089
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 17 augusti 2026, UFV-PA 2026/2161.
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
box 256 (visa karta
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752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, områdeskansliet för medicin och farmaci Jobbnummer
9977351