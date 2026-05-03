Utbildningschef till Hermods
Hermods grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra gymnasie- och vuxenutbildningar samt yrkeshögskolor hjälper årligen cirka 70 000 studerande och deltagare med utbildning och jobbmatchning. Hermods är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Vill du jobba med kompetensförsörjning i nära samarbete med näringslivet och ta ett helhetsansvar för vår största enhet?
Nu söker vi en erfaren och affärsdriven utbildningschef till Hermods Yrkeshögskola i Stockholm. Här får du ett tydligt mandat att både vidareutveckla och förvalta en redan stark verksamhet.
Som utbildningschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, resultat, personal och arbetsmiljö. Du leder ett engagerat team på drygt 10 utbildningsledare och en koordinator, i övrigt drivs verksamheten på konsultbasis. Enheten ansvarar för ett utbildningsutbud med över 20 utbildningar inom områden som bygg, samhällsbyggnad, teknik & tillverkning, grön näring med hållbarhetsinriktning och andra ingenjörsnära utbildningar.
Rollen passar dig som är van chef med erfarenhet av att driva verksamhet med helhetsansvar och tydliga affärskrav. Du har en bakgrund inom utbildningsvärlden och gärna erfarenhet från yrkeshögskola/vuxenutbildning. Du är trygg i att arbeta i en verksamhet som finansieras av offentliga medel och har god förståelse för de krav på kvalitet, uppföljning och struktur som det innebär.
Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med operativ kraft - du kan sätta riktning, men också få saker att hända i vardagen. Som ledare är du närvarande, tydlig och engagerad, och vi ser gärna att du trivs med att vara på plats i verksamheten i nya lokalerna vid Fridhemsplan, nära ditt team och eleverna.
En viktig del av rollen är att bygga broar mellan utbildning och näringsliv. Du har ett starkt intresse för att nätverka och samarbeta med arbetslivet, med målet att säkerställa att våra utbildningar möter de kompetensbehov som finns - och där bristen är som störst.
Hos oss får du möjlighet att fortsätta utvecklas i ditt ledarskap och samtidigt bidra till något större - att skapa rätt kompetens för framtidens arbetsmarknad.
Du ingår också i en regional ledningsgrupp under ledning av regionchef, där du tillsammans med andra utbildningschefer driver utveckling och kvalitetsarbete inom Hermods vuxenutbildning. Resor i tjänsten kan förekomma, främst i samband med regionmöten och möten med beställare.
Rätt person för rollen
Är en trygg ledare, med tidigare erfarenhet av personalansvar och fullt ekonomiskt ansvar
Har tidigare utvecklat och drivit en affär med goda resultat
Har lätt för att bygga goda relationer, såväl internt som externt med näringsliv och huvudman
Besitter kännedom och kunskap kring utbildningsbranschen och vi ser positivt på att du själv har en avslutad utbildning bakom dig.
Meriterande med erfarenhet av yrkeshögskola/vuxenutbildning
Du är en tydlig och kommunikativ ledare med förmåga att skapa engagemang, struktur och delaktighet. För att trivas i rollen behöver du vara resultat-, och samarbetsorienterad. Stark ansvarskänsla och god administrativ förmåga är nödvändiga egenskaper samtidigt som du obehindrat behöver kunna prioritera och fatta beslut. Flexibilitet, gott bemötande och ett lösningsorienterat fokus är också värdefulla egenskaper. Naturligtvis delar du våra kärnvärden: Professionalism, kvalitet och glädje.
Vi strävar efter mångfald vad gäller kön, funktionsnedsättning, ålder och kulturell bakgrund. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrig information
Placeringsort: StockholmAnställningsform: Tillsvidare med sex månaders inledande provanställlningTillträde: Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 28 april.Urval sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas tidigare så skicka in din ansökan redan idag.Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Åsa Nätterlund, asa.natterlund@hermods.se
+46 763 396 705. Facklig representant är Kamilla Svanlund kamilla.svanlund@hermods.se
Som medarbetare på Hermods får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Du behöver inte skicka med något personligt brev, vi vill istället att du svarar på några urvalsfrågor. Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
Hermods Kontakt
Eva Widell eva.videll@academedia.se
