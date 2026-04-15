Utbildningsadministratör, FSV kansli, visstid
2026-04-15
Fakulteten för samhällsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ett brett samhällsvetenskapligt fält. Vi har bland annat flera etablerade och eftersökta professionsutbildningar inom välfärdssektorn-socionom, lärare och polis är några exempel-och forskning med inriktning mot just välfärdens kärna. FSV består av sju institutioner och ett gemensamt fakultetskansli. Tillsammans är vi närmare 400 medarbetare.
Fakultetskansliet består av drygt 35 medarbetare, med olika funktioner inom bland annat ekonomi, utbildnings- och forskningsadministration, internationalisering, studie- och yrkesvägledning och IKT-pedagogik. Kansliet är ett relevant, nära och effektivt verksamhetsstöd till fakultetens olika institutioner, såväl i Växjö som Kalmar.
Vill du veta mer om Fakulteten för samhällsvetenskap?
Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Som utbildningsadministratör har du, tillsammans med flera kollegor, en viktig funktion i olika studie- och utbildningsadministrativa frågor och processer.
Du arbetar i flera olika administrativa system, Ladok är ett av dem.
Du är ett viktigt stöd i utvecklingen av rutiner och olika styrdokument.
En stor del av arbetet innebär kontakter med och information till studenter, lärare, kollegor inom och utanför kansliet samt ledning. Kommunikationen sker såväl på svenska som engelska.Kvalifikationer
Krav: Vi söker dig med akademisk examen på lägst kandidatnivå.
Vi förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på såväl svenska som engelska. Du är van vid att hantera (digitala) administrativa system och har erfarenheter och förmåga att hantera och strukturera en större mängd information på ett effektivt sätt. Du är vidare serviceinriktad, noggrann och har förmåga att arbeta metodiskt. Arbetet ställer krav på självständighet, men också god samarbetsförmåga.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete vid universitet är meriterande, liksom kunskap om utbildningssystemet.
Anställningsvillkor: Tidsbegränsad anställning tom 2026-12-31 med ev. möjlighet till förlängning. Omfattning: 100 %.
Tillträde: tillträde enligt överenskommelse men senast 2026-06-15.
Placeringsort tillsvidare: Kalmar. Resor mellan Kalmar och Växjö förekommer.
Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.Kontakt
Rekryterande chef: Dannijel Nygren Abrezol, Bitr. kanslichef. Tel. 0470-708382, dannijel.nygrenabrezol@lnu.se
alternativt HR-partner: Karolina Arvidsson. Telefonnummer: 0470-708177, karolina.arvidsson@lnu.se
Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00.
Välkommen med din ansökan senast den 3 maj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122426".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linnéuniversitetet
(org.nr 202100-6271), https://lnu.se/
