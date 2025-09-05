Utbildningsadministratör
2025-09-05
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden - från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi söker nu en utbildningsadministratör.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för utbildningsadministrativt arbete för flera av våra utbildningar, både kurser inom program och fristående kurser. Arbetet innefattar arbetsuppgifter såsom kursinformation på lärplattform, registrering av studenter och rapportering i LADOK, schemaläggning i TimeEdit, tentamensadministration, hantering av kurstillfällen, antagningsadministration samt uppföljning av studenter.
Du kommer att utgöra ett administrativt stöd till kursansvariga och på kursexpedition, telefon och e-post kommer du att ge service till våra studenter. Allmänna administrativa uppgifter förekommer såsom arkivering och diarieföring samt vissa gemensamma uppgifter som mötesstöd. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och anställningens innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tiden.
Du kommer att arbeta i nära samverkan med kursansvariga och övriga utbildningsadministratörer vid institutionen samt institutionens utbildningssamordnare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning med relevant inriktning för arbetsuppgifterna eller motsvarande kompetens som bedöms likvärdig. Hög administrativ kompetens, god kunskap om administrativa rutiner samt god datorvana, främst i Word och Excel, är ett krav. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom universitet och högskola samt kännedom om de regelverk som styr en statlig myndighet är meriterande. Erfarenhet av Göteborgs universitets administrativa system såsom Ladok och Canvas är meriterande.
Som person tror vi att du är utåtriktad, kan arbeta självständigt och har förmågan att ta egna initiativ för att hitta lösningar att utveckla och effektivisera det administrativa arbetet. Du är självgående, effektiv, noggrann och framför allt flexibel i ditt arbete. Du har ett strukturerat arbetssätt med god förmåga att planera ditt arbete och att prioritera, samt att hantera många olika uppgifter samtidigt.
Arbetet innebär mycket kontakter både internt och externt, något som ställer höga krav på samarbetsförmåga samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska. Särskild stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning (vikariat) i 6 månader, 100% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse. Övrig information
Att vara statligt anställd har många fördelar, här är några av dem:
• 28-35 semesterdagar per år
• Som nyanställd har du rätt till semester redan under ditt första anställningsår
• Du får gå till läkare och tandläkare på betald arbetstid och vid sjukskrivningar över 14 dagar betalar arbetsgivaren sjukpenningtillägg
• Ersättning för läkemedelskostnader och läkarbesök
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och möjlighet till en friskvårdstimme per vecka
• Möjligheter till kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar
• Flexibel arbetstid
• Möjlighet till distansarbete 2 dagar i veckan
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta administrativ chef Jessica Engström, tfn: 031-786 3375, epost: jessica.engstrom@neuro.gu.se
Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonen.
Fackliga organisationer
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-09-26
