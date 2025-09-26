Utbildningsadjutant till Flygbasjägarkompaniet
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Ronneby Visa alla administratörsjobb i Ronneby
2025-09-26
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Ronneby
, Karlskrona
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige, varje dag.
Om kompaniet
Flygbasjägarkompaniet är flygvapnets enda jägarförband. Vår huvudsakliga uppgift är att skydda de mest skyddsvärda resurserna - personal, verksamhet, information och materiel. Vi har i uppdrag att inhämta markunderrättelser vid flygbaser eller andra skyddsvärden i syfte att indikera, lokalisera, identifiera och om möjligt oskadliggöra hot.
Vi arbetar även med att hämta hem både civil och militär personal som mot sin vilja isolerats från egna förband, skydda nyckelpersonal för flygvapnet, samt att både i luften och på marken skydda flygplan och helikoptrar, besättning och last. Flygbasjägarna verkar i hela konfliktskalan såväl nationellt som internationellt. Vid Flygbasjägarkompaniet tjänstgör militär personal, civilanställda och värnpliktiga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ansvara för att värnpliktiga får rätt ersättningar, förmåner och resor i rätt tid, enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.
• Ansvara för att administrera värnpliktiga, vid in- och utryckning och därefter löpande under deras grundutbildning.
• Ansvara för att upprätta beställningar i Försvarsmakten Service Management.
• Bistå och stödja logistikfunktionen med administrativa uppgifter såsom beredning av underlag, hantering av e-post, beställning av materiel, resor, transport m.m.
• I tillämpliga delar stödja kvartermästare och teknisk chef i deras uppgifter.
Du kommer främst att tjänstgöra dagtid på kompaniet men tjänsteresor kan förekomma under kortare perioder för centrala utbildningar eller liknande. Om du saknar grundläggande soldatutbildning kommer du att få genomföra en utbildning på ungefär tre veckor som kan vara fysiskt prövande.
Tjänsten är placerad i kompaniets logistikavdelning där även kvartermästare, teknisk chef, handläggare och logistiksoldater ingår. Arbetet genomförs i nära samverkan med kvartermästare och teknisk chef. Tjänstehundar förekommer i lokalerna. Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
• Gymnasieexamen med godkänt slutbetyg eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Körkort B (manuell växellåda)
Meriterande
• Arbetslivserfarenhet av administrativa uppgifter som arbetsgivaren bedömer lämpliga
• Vana att arbeta i Microsoft Office
• Vana att arbeta i system SAP/PRIO
• Erfarenhet av reseadministration
• Erfarenhet av logistiktjänst, adjutantsutbildning samt tjänstgöring som adjutant och inom Försvarsmakten (FM)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig med personliga egenskaper som präglas av arbetsvilja, hög servicenivå och god samarbetsförmåga. Du har struktur i ditt arbete och är van vid att arbeta i olika tidstempo och arbetsmoment under dagen, utan problem att växla däremellan. Arbetsuppgifterna kan variera, även utanför de ordinarie, vilket ställer krav på stor flexibilitet. Du förvaltar befintligt arbete och är inte främmande för att driva utveckling, du ser och identifierar förbättringsområden samt hittar lösningar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Du ska vara en god representant för Försvarsmakten och stå bakom Försvarsmaktens värdegrund.
Välkommen med din ansökan senast 25-10-26. Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev, gymnasiebetyg eller motsvarande betyg samt militära intyg/betyg om sådana finns. I ditt personliga brev vill vi att du motiverar varför du är lämpad för den sökta befattningen.Övrig information
Arbetsort: Ronneby
Typ av anställning: Tillsvidareanställning som civilanställd. Provanställning sex månader tillämpas.
Lön: Individuell lönesättning
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse mellan den enskilde och kompaniet.
Upplysningar om tjänsten lämnas avF17-BasE-25.Fbjkomp@mil.se
Ange "Utbildningsadjutant" i ärenderaden när du kontaktar oss.
Fackliga företrädare
Hans Bergvall, OFR/O, tel. 070 -949 06 08,
Peter Bohnsack, OFR/S, tel. 070-857 40 06,
Jan-Anders Nilsson, SEKO, tel. 073-422 23 40
Chatrine Larsson, SACO tel 070-661 84 37
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9528813