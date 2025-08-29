Utbildnings- och forskningsadministratör till NT
2025-08-29
Vi söker en utbildnings- och forskningsadministratör för tillsvidareanställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik (NT).
Bakgrund
Institutionen för naturvetenskap och teknik erbjuder utbildning i tekniska och naturvetenskapliga ämnen inom biologi, kemi, miljövetenskap, matematik, datavetenskap, maskin- och byggteknik och lärarprogrammen. Vidare bedrivs forskning inom de flesta av institutionens ämnen.
Till stöd för forskning och utbildning finns en administrativ och teknisk enhet med 19 medarbetare. Inom enheten finns förutom ett antal utbildnings- och forskningsadministratörer även studievägledare och laboratorieingenjörer.
Vi söker nu en utbildnings- och forskningsadministratör som huvudsakligen ska arbeta med administrativt stöd till våra undervisande lärare inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Dina arbetsuppgifter
Som utbildnings- och forskningsadministratör vid NT är ditt uppdrag att ge stöd till våra lärare, enhetschefer och studenter. Detta gör du genom både självständigt arbete och i samarbete i grupp. Uppdraget är flexibelt och det finns utrymme för att delta i vårt ständiga utvecklingsarbete. De huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om administrativt stöd kopplat till utbildning på grund- och avancerad nivå. Det innebär att du bland annat arbetar med kursplaner, kurstillfällen, hantering av tentamen, rapportering av studieresultat, schemaläggning, tar minnesanteckningar vid olika möten och annat stöd till vår undervisande personal.
Under året arrangeras och genomförs olika evenemang och aktiviteter som du kommer att vara delaktig i, exempelvis aktiviteter riktade mot potentiella studenter och den årliga examensceremonin.
Då institutionen är en internationell miljö krävs att vi alla har mycket god förmåga att uttrycka oss i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i detta uppdrag behöver du ha ett intresse för utbildning och forskning. Du kommer att arbeta nära studievägledare, lärare, programansvariga och enhetschefer i arbetet med att utveckla arbetssätt och metoder. Du behöver ha viljan och förmågan att ibland kliva fram och vara drivande i olika utvecklingsprojekt. Du behöver också ha ett intresse och förmåga att planera, administrera och hålla i årliga evenemang inom institutionen.
Det är viktigt att du har en vana och är intresserad av att arbeta i olika typer av administrativa system och har förmågan att lära nytt inom detta område. Arbetsuppgifterna förutsätter också att du har ett strukturerat arbetssätt och tycker om och utmanas av att jobba med flera saker parallellt.
Vi söker dig som har
• en akademisk examen som bedöms som relevant för tjänsten
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• arbetslivserfarenhet av serviceinriktat administrativt arbete
• god vana och intresse av att arbeta med olika administrativa IT-system.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av att leda och driva utvecklingsprojekt
• arbetslivserfarenhet av serviceinriktat administrativt arbete från högskolesektorn
• kunskap om de regler som styr högskolan
• erfarenhet av diarieföring
• erfarenhet av att arbeta med hemsidor.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har modet och viljan att arbeta med utveckling med fokus på förbättring och förenkling för dem vi ger stöd till. Du har förmågan att se till helheten och kan på ett prestigelöst och engagerat sätt bidra till utveckling som är till nytta för hela gruppen. Vi vill att du på ett aktivt och närvarande sätt ska kunna samarbeta och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Vi förutsätter att du är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande.
Arbetet kräver att du är självgående och strukturerad. Du förväntas planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Information
Anställningen är tillsvidare på 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.
För mer information är du välkommen att ta kontakt med enhetschef Lina Cederback, tel. 019-30 22 93, lina.cederback@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten och hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som stärker din kompetens
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2025-09-12. Välkommen med din ansökan!
