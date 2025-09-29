Utbildnings- och forskningsadministratör till NT
2025-09-29
Vi söker en utbildnings- och forskningsadministratör för ett vikariat vid Institutionen för naturvetenskap och teknik (NT).
Bakgrund
Institutionen för naturvetenskap och teknik erbjuder utbildning i tekniska och naturvetenskapliga ämnen inom 15 olika program. Vidare bedrivs forskning inom de flesta av institutionens ämnen.
Till stöd för forskning och utbildning finns en administrativ enhet med omkring 10 medarbetare. Inom enheten finns utbildnings- och forskningsadministratörer och studievägledare.
Vi söker nu en utbildnings- och forskningsadministratör med inriktning mot utbildning på grund- och avancerad nivå.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Som utbildnings- och forskningsadministratör vid NT är ditt uppdrag att ge stöd till våra lärare, enhetschefer, programansvariga och studenter. Detta gör du genom både självständigt arbete och i samarbete med andra. Uppdraget är flexibelt och alla deltar aktivt i vårt ständiga utvecklingsarbete, såsom att utveckla arbetssätt och metoder. De huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om administrativt stöd kopplat till utbildning på grund- och avancerad nivå. Det innebär att du bland annat arbetar med kursplaner, kurstillfällen, schemaläggning, hantering av tentamen, rapportering av studieresultat, hantering av studentfrågor, minnesanteckningar vid olika möten och annat stöd till vår undervisande personal.
I uppdraget ingår att aktivt delta i planeringen och genomförandet av olika typer av evenemang som institutionen arrangerar. Exempel kan vara aktiviteter riktade mot potentiella studenter och den årliga examensceremonin.
Då institutionen är en internationell miljö krävs att vi alla har mycket god förmåga att uttrycka oss i tal och skrift på såväl svenska som engelska.Kvalifikationer
Det är viktigt att du är van vid och intresserad av att arbeta i olika typer av administrativa system och har förmågan att lära nytt inom detta område. Du behöver ha viljan och förmågan att både arbeta efter styrda rutiner och arbetssätt men också att hantera snabba förändringar. Arbetsuppgifterna förutsätter också att du är självgående, arbetar strukturerat och tycker om att arbeta med flera saker parallellt. Du förväntas planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Vi söker dig som har
• en akademisk examen som bedöms som relevant för tjänsten
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• arbetslivserfarenhet av serviceinriktat och administrativt arbete
• god vana och intresse av att arbeta med administrativa IT-system.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av att arbeta med schemaläggning
• arbetslivserfarenhet av serviceinriktat administrativt arbete från högskolesektorn
• kunskap om de regler som styr högskolan
• erfarenhet av diarieföring.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Du har förmågan att se till helheten och kan prestigelöst och engagerat bidra till utveckling som är till nytta för hela gruppen. Vi vill att du på ett aktivt och närvarande sätt ska kunna samarbeta och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Vi förutsätter att du är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande.
Information
Anställningen är ett vikariat på 100 % under ca 1,5 år, med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av administrativ enhetschef Lina Cederback, 019-30 22 93, e-post: lina.cederback@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Ett personligt brev med motivering till ditt intresse av anställning som utbildnings- och forskningsadministratör.
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens.
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker din kompetens.
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2025-10-13. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Individuell lönesättning tillämpas.
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
