Utbildning inom Elkraft? Se hit!

2025-11-16
Vill du arbeta med avancerade elsystem, kontrollteknik och programmering på en internationell arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter? Är du nyexaminerad eller i början av din karriär och söker en roll där du får bästa möjliga förutsättningar att växa? Hos vår kund i Ludvika kliver du in i ett erfaret team, där du får stöd, kunskapsutbyte och möjlighet att arbeta tätt tillsammans med en dedikerad mentor.
Nu söker vi en Systemingenjör inom elkraft och kontrollsystem - skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som systemingenjör arbetar du med utveckling, testning och verifiering av kontrollsystem inom elkraft. Rollen innebär både programmering och tekniska analyser, samt resor till testanläggningar och kunder.
Du blir en del av ett erfaret team där du får mentorskap och stöd i din utveckling. Vi söker dig som vill stanna länge, växa i rollen och trivs med att jobba nära kollegor på kontoret.
Hos Academic Work erbjuds du:
• En trygg anställningsform
• En fast månadslön
• En karriärpartner i form av en dedikerad konsultchef som kommer följa din utveckling och coacha dig under ditt uppdrag
• Ett fantastiskt nätverk bland kunniga och kompetenta kollegor på site hos kund
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-16Dina arbetsuppgifter
• Bygga smarta tekniska lösningar för företagets styr- och skyddssystem
• Prova systemen i testmiljöer och ibland ute hos kunder för att se att allt fungerar som det ska
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom elkraft, elektroteknik eller automation (YH, högskoleingenjör eller civilingenjör)
• Villig att resa i tjänsten, upp till cirka 50% (resa kan anpassas efter livssituation)
• Har goda kunskaper i engelska, både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Kunskap inom PLC-programmering, industriell automation eller HMI/SCADA
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Övrig information:
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, med arbetstider förlagda under dagtid
• Placering: Ludvika
• Övrigt: Om du blir erbjuden en anställning kommer du behöva genomgå ett drogtest
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
