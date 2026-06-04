Utbildare och utbildningssamordnare
Saab Aktiebolag / Pedagogjobb / Linköping Visa alla pedagogjobb i Linköping
2026-06-04
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Vi söker nu en utbildare och utbildningssamordnare som vill ta ett helhetsgrepp om vår utbildningsverksamhet och säkerställa att våra medarbetare har rätt kompetens för att arbeta inom våra underhållstillstånd.
Din roll
I rollen som utbildare och utbildningssamordnare har du ett övergripande ansvar för att utveckla, planera och genomföra utbildningar inom verksamheten. Du säkerställer att rätt utbildningsinsatser finns på plats och att de genomförs på ett strukturerat och kvalitativt sätt.
Arbetet är en kombination av utveckling och genomförande, där du både tar fram utbildningsupplägg och själv håller i utbildningar för medarbetare. Du rör dig mellan våra verksamheter i Arboga och Malmslätt och möter deltagare i både mindre och större grupper.
Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar att:
Planera, koordinera och genomföra introduktions- och kompetenshöjande utbildningar
Utveckla, underhålla och strukturera verksamhetens utbildningsprogram
Ta fram och hålla en aktuell kurskatalog för avdelningen
Samverka med chefer och olika tillståndsroller kring utbildningsbehov och prioriteringar
Följa upp, samla in och analysera behov av utbildning och kompetensutveckling
Rollen innebär också att du är en viktig kontaktpunkt för utbildningsfrågor, både internt och externt. Du håller dig uppdaterad kring relevanta utbildningar och säkerställer att innehållet är anpassat till verksamhetens krav, med fokus på arbetssätt, processer, metoder och vikten av korrekt dokumentation. Publiceringsdatum2026-06-04Profil
Vi söker dig som har ett starkt intresse för lärande och kommunikation, och som trivs i en roll där du får ta ansvar, driva utveckling och arbeta nära verksamheten. Du har förmågan att pedagogiskt förmedla kunskap och skapa engagemang hos olika målgrupper.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har god förståelse för verksamhetsprocesser och arbetssätt, gärna inom teknisk eller underhållsrelaterad miljö
Har erfarenhet av att hålla utbildningar, workshops eller liknande aktiviteter
Är kommunikativ och trygg i att tala inför grupper
Har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att planera och driva arbete självständigt
Har lätt för att samarbeta och bygga relationer inom olika delar av organisationen
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet från teknisk verksamhet, verkstad eller flygunderhåll
Har pedagogisk utbildning eller erfarenhet av att ta fram utbildningsmaterial
Har tidigare arbetat i en samordnande eller koordinerande roll
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Nobymalmsvägen 1 (visa karta
)
586 63 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB alfred.domberg@saabgroup.com Jobbnummer
9948381