2026-03-07


Utbildare inom Elkonstruktion
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: Göteborg
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom elkonstruktion som vill undervisa och vägleda studerande i projektering och konstruktion av elektriska system. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på framtagning av elscheman, dimensionering av komponenter samt teknisk dokumentation enligt gällande standarder.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur elektriska system konstrueras, planeras och implementeras i industriella och tekniska miljöer.

Arbetsuppgifter
Undervisa i elkonstruktion, elprojektering och systemdesign

Handleda studerande i arbete med elscheman och CAD-baserade ritningsverktyg

Introducera dimensionering av elektriska komponenter och system

Undervisa i relevanta standarder, regelverk och elsäkerhet

Stötta studerande i konstruktionsprojekt och teknisk problemlösning

Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund som elkonstruktör eller inom närliggande område

Har erfarenhet av elprojektering och arbete med elscheman

Har god förståelse för dimensionering, komponentval och teknisk dokumentation

Är noggrann och trygg i tekniska resonemang

Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning

Vi erbjuder
Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En meningsfull roll där du gör verklig skillnad

En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag

