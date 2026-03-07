Utbildare inom Elkonstruktion
2026-03-07
Utbildare inom Elkonstruktion
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: Göteborg Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom elkonstruktion som vill undervisa och vägleda studerande i projektering och konstruktion av elektriska system. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på framtagning av elscheman, dimensionering av komponenter samt teknisk dokumentation enligt gällande standarder.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur elektriska system konstrueras, planeras och implementeras i industriella och tekniska miljöer.Publiceringsdatum2026-03-07Arbetsuppgifter
Undervisa i elkonstruktion, elprojektering och systemdesign
Handleda studerande i arbete med elscheman och CAD-baserade ritningsverktyg
Introducera dimensionering av elektriska komponenter och system
Undervisa i relevanta standarder, regelverk och elsäkerhet
Stötta studerande i konstruktionsprojekt och teknisk problemlösning
Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund som elkonstruktör eller inom närliggande område
Har erfarenhet av elprojektering och arbete med elscheman
Har god förståelse för dimensionering, komponentval och teknisk dokumentation
Är noggrann och trygg i tekniska resonemang
Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En meningsfull roll där du gör verklig skillnad
En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretagKontaktuppgifter för detta jobb malcolm.mustafa@teknikakademin.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7347402-1879976". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TeknikAkademin Norden AB
(org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta
)
417 20 GÖTEBORG Jobbnummer
9783355