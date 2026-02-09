Utbildare inom CAD-Konstruktion / Mechanical Design
2026-02-09
Utbildare inom CAD-Konstruktion / Mechanical Design
Göteborg (möjlighet till delvis distansarbete) Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en engagerad utbildare inom CAD-konstruktion och mekanisk design. Rollen passar dig som har stark teknisk kompetens inom konstruktion och vill dela med dig av dina kunskaper till framtidens ingenjörer.
Om rollen
Du planerar, genomför och utvecklar undervisning inom CAD-modellering, maskinkonstruktion och produktutveckling. Undervisningen sker på plats i Göteborg med möjlighet till visst distansupplägg.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Undervisa inom CAD-modellering, konstruktionsteknik och mekanisk design
Förmedla kunskap i solid- och ytmodellering i avancerade CAD-system
Introducera mekanik, hållfasthet, materialval och produktionsmetoder
Undervisa i PDM-system och dokumentationsrutiner
Handleda studenter i konstruktionsprojekt och tekniska rapporter
Kvalitetssäkra och utveckla kursmaterialKvalifikationer
Mycket goda kunskaper inom CAD-design och maskinkonstruktion
Erfarenhet av moderna CAD-verktyg (ex. Creo, SolidWorks, Inventor)
Förståelse för mekanik, hållfasthet och konstruktionsmetodik
Relevant teknisk utbildning och/eller motsvarande yrkeserfarenhet
God pedagogisk förmåga
Meriterande
Erfarenhet från industriell konstruktion eller produktutveckling
Erfarenhet av PDM-system
Tidigare erfarenhet som instruktör/handledare
Erfarenhet av projektarbete eller ledning av mindre projekt
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till delvis distansarbete
Reseersättning enligt överenskommelse
En stimulerande och professionell utbildningsmiljö
Möjlighet att påverka framtidens tekniska kompetens
Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se
076-205 82 44
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
