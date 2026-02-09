Utbildare inom CAD-Konstruktion / Mechanical Design

TeknikAkademin Norden AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg
2026-02-09


Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos TeknikAkademin Norden AB i Göteborg, Växjö, Västerås, Stockholm eller i hela Sverige

Utbildare inom CAD-Konstruktion / Mechanical Design
Göteborg (möjlighet till delvis distansarbete) Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en engagerad utbildare inom CAD-konstruktion och mekanisk design. Rollen passar dig som har stark teknisk kompetens inom konstruktion och vill dela med dig av dina kunskaper till framtidens ingenjörer.
Om rollen
Du planerar, genomför och utvecklar undervisning inom CAD-modellering, maskinkonstruktion och produktutveckling. Undervisningen sker på plats i Göteborg med möjlighet till visst distansupplägg.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Dina arbetsuppgifter
Undervisa inom CAD-modellering, konstruktionsteknik och mekanisk design

Förmedla kunskap i solid- och ytmodellering i avancerade CAD-system

Introducera mekanik, hållfasthet, materialval och produktionsmetoder

Undervisa i PDM-system och dokumentationsrutiner

Handleda studenter i konstruktionsprojekt och tekniska rapporter

Kvalitetssäkra och utveckla kursmaterial

Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper inom CAD-design och maskinkonstruktion

Erfarenhet av moderna CAD-verktyg (ex. Creo, SolidWorks, Inventor)

Förståelse för mekanik, hållfasthet och konstruktionsmetodik

Relevant teknisk utbildning och/eller motsvarande yrkeserfarenhet

God pedagogisk förmåga

Meriterande
Erfarenhet från industriell konstruktion eller produktutveckling

Erfarenhet av PDM-system

Tidigare erfarenhet som instruktör/handledare

Erfarenhet av projektarbete eller ledning av mindre projekt

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön

Möjlighet till delvis distansarbete

Reseersättning enligt överenskommelse

En stimulerande och professionell utbildningsmiljö

Möjlighet att påverka framtidens tekniska kompetens

Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se 076-205 82 44
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7191326-1830369".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta)
417 20  GÖTEBORG

Jobbnummer
9729876

Prenumerera på jobb från TeknikAkademin Norden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos TeknikAkademin Norden AB: