Utbildare för extern utbildning, Nerikes Brandkår
2025-12-12
Är du intresserad att arbeta som utbildare för våra externa kunder inom Nerikes Brandkår?
Vi stärker upp och söker nu ytterligare utbildare till vår Utbildningsenhet.
Enheten ansvarar för utbildning av personer från offentlig verksamhet, företag och föreningar i brandskydd, HLR, första hjälpen och hur man agerar om olyckan ändå skulle vara framme. Flera av våra utbildningar genomför vi i samverkan med Brandskyddsföreningen Örebro län. I dagsläget utbildar enheten årligen över 10 000 personer.
Kommunalförbundet Nerikes Brandkår är en av Sveriges större räddningstjänster med nio medlemskommuner, 28 brandstationer och cirka 500 medarbetare. Vår ambition är att bedriva en räddningstjänst som ligger i framkant - såväl operativt som olycksförebyggande. Inom vårt insatsområde finns det mesta: universitet, tung kemisk industri, stora lager, gruvdrift, vattenanläggningar, universitetssjukhus, flygplats och mycket mer.
Vi befinner oss i en spännande expansions- och utvecklingsfas. Det operativa samarbetet Räddningsregion Bergslagen startade 2020 och i november 2023 stod den gemensamma ledningscentralen Seglet klar, där vi samverkar med Polisen och SOS Alarm. Våren 2026 kommer ytterligare en brandstation färdigställas och invigas i Örebro.
Nerikes Brandkår arbetar aktivt för att vara en jämlik och inkluderande arbetsplats. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Tjänsten innebär i stora drag att planera och leda kurser för externa kunder.
Planera för och hålla utbildningar i brandskydd, HLR, första hjälpen eller andra utbildningar efter behov, din kompetens och intresse.
Utvärdera våra utbildningar, omvärldsbevaka inom området och vid behov uppdatera utbildningsmaterial.
Administration så som fakturering, hantering av bokningar o.s.v.
Iordningställande inför och efter utbildningar, serva material.
Övriga arbetsuppgifter inom enhetens arbetsområde.
Du tillhör Utbildningsenheten med placering i Örebro, Nasta brandstation. Arbetet medför att hålla utbildningar både på stationen och externt.
Kvalifikationer
Du har examen från utbildningen Skydd mot olyckor eller annan utbildning vi bedömer relevant. Du innehar körkort med lägst behörighet B, önskvärt är att du även har BE.
Det kan förekomma att hålla utbildningar i digitala format, varför vi tror att du är van att hantera digitala verktyg.
Det är önskvärt, men inte ett krav, med erfarenhet från instruktörs- och utbildningsarbete samt med arbetslivserfarenhet från kommunal räddningstjänst. Det är även önskvärt med utbildningen Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A via MSB.
Kompetensprofil
Tjänsten kräver att du är självgående, initiativtagande och driver ditt eget arbete framåt. Arbetsgruppen är tajt och löser uppkomna problem tillsammans. Vi tror därför att du har god samarbetsförmåga, är lyhörd, mottaglig och tillmötesgående gentemot de du arbetar med.
Planeringen för arbetsgruppen kan snabbt ändras, vilket förutsätter att du är flexibel och kan anpassa dig till ändrade omständigheter.
Vi ser att du har en god kommunikativ förmåga, lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen. Du kan utrycka dig väl i svenska språket i framför allt tal. Önskvärt är att du har andra språkkunskaper.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform och tillträde
Tillsvidareanställning, heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Med anställning följer krigsplacering, vilket innebär att du kommer kallas att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap inom totalförsvaret.
Ansökan
Om du tror att du är rätt för denna tjänst ber vi dig skicka in en ansökan bestående av:
CV
Personligt brev - där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och vad du tror att du skulle kunna bidra med.
Kopior av examensbevis från högsta avslutade utbildning, kursintyg och betyg.
Tillsättningen av tjänsten kommer att grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan.
Ansökan skickas via epost till rekrytering@nerikesbrandkar.se
. Märk ansökan genom att skriva "Utbildare 2025" i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2026-01-07.
Varför välja Nerikes Brandkår?
Hos oss får du vara del av en organisation som satsar på utveckling, samverkan och trygghet - både för våra medarbetare och för samhället.
Vi erbjuder betald friskvård, flexibel arbetstid utifrån flextidsavtal och möjlighet att arbeta hemifrån i överenskommelse med chef.
I regionen med Örebro som största kommun finns möjlighet att bo centralt, lantligt, vid sjön eller i skog. Här erbjuds ett rikt utbud av friluftsliv, kultur, evenemang och god livskvalitet.
Ytterligare information
Tony Ärlegård, chef Utbildningsenheten, tony.arlegard@nerikesbrandkar.se
Facklig företrädare nås via Nerikes Brandkårs växel, 010-176 20 00.
Övrigt
Intervjuer planeras till efter ansökningstidens slut, den 2026-01-12 samt 2026-01-19.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
