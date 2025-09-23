Utbildad hundskötare
Ponyos Hunddagis AB
Ponyos Hunddagis öppnade i februari -25 och har redan byggt upp en stor, stabil kundkrets. Vår vision är personliga, hemtrevliga hunddagis där alla hundarna kan umgås tryggt i flock och bygga starka relationer med varandra samt personalen.
Vi lägger stor fokus på att kunna erbjuda en bättre arbetsplats i en tuff bransch. Allt för att säkerställa den bästa omtanken för våra hundar. För oss är det viktigt att all personal delar samma passion för våra hundar.
Vårt hunddagis ligger i Ursvik Sundbyberg men vi har planer på att expandera på flera andra ställen i Stockholm. Som en del i vårt team finns det stora chanser att få utvecklas och utöka sin anställning.
Just nu söker vi personal som kan hoppa in när ordinarie personal är sjuka/lediga.
Vi söker dig som:
Har en hundskötarutbildning med tidigare erfarenhet av att jobba på hunddagis.
Kan jobba både i grupp och självständigt.
Kan hantera stora grupper av hundar, både på promenad och i rastgård.
Förstår vikten av kundbemötande och kan skapa förtroendefulla relationer med våra hundägare.
God fysik då vi föredrar längre hundpromenader.
Ansvarstagande och lösningsorienterad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: sofia@ponyoshunddagis.se Arbetsgivare Ponyos Hunddagis AB
(org.nr 559475-8053)
Kvarngatan 36 (visa karta
)
174 66 SUNDBYBERG Kontakt
Sofia Stridh sofia@ponyoshunddagis.se 0732429878 Jobbnummer
9522689