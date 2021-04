Upphandlare till Becton Dickinson i Helsingborg - MultiMind Holding AB - Inköpar- och marknadsjobb i Helsingborg

MultiMind Holding AB / Inköpar- och marknadsjobb / Helsingborg2021-04-08MultiMind Bemanning AB arbetar med personaluthyrning och rekrytering. Bolagets nisch är att förmedla personal med språkkunskaper samt internationell erfarenhet inom områdena kundservice, ekonomi, marknadsföring, HR och IT.Vi hjälper just nu vår kund Becton Dickinson att hitta en Price and Tender specialist. Detta är ett konsultuppdrag med start så snart som möjligt, längd ca 6 månader. Här får du möjlighet att arbeta i en internationell miljö och med riktigt spännande medicintekniska produkter som gör gott för samhället. Du kommer att arbeta från deras kontor i Helsingborg. RollenDu kommer att hjälpa till med upphandlingar och anbud i Sverige och Danmark, samt även ge support för Finland. Du har ett nära samarbete med en kollega i samma roll på kontoret i Helsingborg.Du kommer främst att arbeta med:Projektleda processen tillsammans med marknad och säljAdministrera hela anbudsprocessenSamla in information från interna avdelningar samt leverantörerSammanställa den tekniska, juridiska och kommersiella information som krävs för att lämna in anbudetFörbereda optimala och konkurrenskraftiga prisberäkningarUppdatera prislistor och offertverktygHantera och säkerställa korrekt uppdatering av avtal i CRM-systemetAdministration i CRM-systemetDin ProfilVi tror att du är strukturerad och trivs med administrativa uppgifter. Vidare är du en kommunikativ team player som har lätt för samarbete med olika länder och funktioner.Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet av upphandlingarFlytande svenska, engelska i tal och skrift. Du är även bekväm med att arbeta med danska upphandlingar. Finska är meriterande.Mycket goda kunskaper i MS OfficeErfarenhet av Salesforce är meriterandeLåter rollen intressant?Vid intresse ber vi dig att skicka din ansökan till MultiMind Bemanning snarast. Alla ansökningar behandlas löpande.Anställning hos MultiMindKollektivavtalsenliga anställningsvillkor gällande lön, semesterlön, tjänstepension, sjukersättning, övertidskompensation, OB-tillägg, friskvårdsbidrag.En dedikerad konsultchef som kontinuerligt stämmer av din arbetssituation och finns tillgänglig för frågor kring din anställning och karriärutveckling.Förmånliga företagsrabatter på gymkortDelta i roliga evenemang och events.Varaktighet, arbetstidasap-6mån2021-04-08Enligt avtalSista dag att ansöka är 2021-04-25MultiMind Holding AB5680060