Upphandlare sökes till Sandvikens kommun
Sandvikens kommun, Inköpskontoret / Inköpar- och marknadsjobb / Sandviken Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sandviken
2026-07-06
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
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I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Kommunstyrelseförvaltningen har en central roll i kommunen och arbetar med att ge professionellt stöd och service till kommunens verksamheter inom både förvaltningar och bolag. Här får du möjlighet att arbeta med upphandlingar som påverkar vardagen för tusentals människor samtidigt som du bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen.
Nu söker vi en upphandlare som vill vara med och utveckla framtidens inköps- och upphandlingsarbete tillsammans med oss.
Hos oss blir du en del av Inköpsenheten inom Ekonomi- och inköpskontoret. Vi är ett engagerat team med ett strategiskt ansvar för inköp och upphandlingar för Sandvikens kommun, våra kommunala bolag samt våra samverkanskommuner Hofors och Ockelbo. Det ger ett brett och varierat uppdrag med många spännande upphandlingsområden.
Arbetsplatsen finns i centrala Sandviken med goda pendlingsmöjligheter.
Vi erbjuder dig bland annat dessa förmåner:
• Flexibilitet genom årsarbetstid och semesterväxling.
• Friskvårdsbidrag och hälsofrämjande aktiviteter.
• Extra semesterdagar från 40 respektive 50 års ålder.
• Tillgång till personal- och fritidsföreningen Pulsen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som upphandlare driver du upphandlingar enligt LOU från start till mål i nära samarbete med verksamheterna.
Du arbetar både operativt och strategiskt med att utveckla och säkerställa effektiva, rättssäkra och hållbara inköp. Rollen innebär många kontaktytor där du är ett stöd till chefer och medarbetare i inköps- och upphandlingsfrågor.
Du kommer bland annat att:
• Planera, genomföra och följa upp upphandlingar och avtal.
• Ge stöd och rådgivning i inköps- och upphandlingsfrågor.
• Bidra till utvecklingen av kommunens arbetssätt, processer och avtal.
• Säkerställa att inköp genomförs affärsmässigt, hållbart och i enlighet med gällande lagstiftning.
• Medverka till att kommunens resurser används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning i en roll där du får möjlighet att utvecklas långsiktigt tillsammans med oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning från högskola, universitet eller yrkeshögskola inom upphandling, inköp eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Kunskap om lagen om offentlig upphandling (LOU).
• Goda kunskaper i Officepaketet.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Meriterande. Det är extra positivt om du har:
• Erfarenhet av kvalificerat upphandlingsarbete.
• Erfarenhet från kommunal eller annan offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av upphandling inom exempelvis IT, livsmedel, entreprenad eller andra komplexa inköpsområden.
• Erfarenhet av upphandlingsverktyget Kommers.
Tidigare erfarenhet av offentlig upphandling är meriterande, men vi välkomnar även dig som har relevant utbildning och rätt personliga egenskaper och som vill utvecklas i rollen tillsammans med oss.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde efter överenskommelse.
För oss är de personliga egenskaperna mycket viktiga. Vi är en liten enhet där samarbete, tillit och prestigelöshet är avgörande för att vi ska lyckas tillsammans. Vi söker därför dig som är serviceinriktad, har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och trivs med att samarbeta med människor med olika perspektiv och kompetenser. Du är lyhörd, professionell i ditt bemötande och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppdrag och driver dina processer framåt på ett strukturerat sätt. Samtidigt har du förmågan att lyfta blicken, se helheten och förstå hur upphandling bidrar till verksamheternas och kommunens långsiktiga utveckling.
Vi tror också att du har en god ekonomisk medvetenhet och ett affärsmässigt förhållningssätt. Du ser värdet av att använda kommunens resurser på bästa sätt och kan väga kvalitet, kostnad, effektivitet och hållbarhet mot varandra.
Som person är du trygg, stabil och professionell. Du har god självinsikt, agerar på ett sätt som är anpassat till situationen och hanterar utmaningar på ett konstruktivt sätt.
Vi tror att långsiktig framgång i rollen bygger lika mycket på samarbetsförmåga, engagemang och personlig mognad som på tidigare erfarenhet av upphandling.
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/320". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens Kommun
(org.nr 212000-2346)
811 80 SANDVIKEN Arbetsplats
Sandvikens kommun, Inköpskontoret Kontakt
Sandvikenavdelningen
Vision Sandviken sandvikensavdelningen@fv.vision.se +4626241100 Jobbnummer
9992996