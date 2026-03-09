Upphandlare och Upphandlingsassistent
2026-03-09
Tjänsten är placerad inom förvaltningen Verksamhetsstöd och service som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Inom förvaltningen finns kommunens interna tjänster och servicefunktioner samlade. Vi bidrar till utveckling av kommunens verksamheter och kommunövergripande servicelösningar. Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Linköpings kommun köper varor, tjänster och entreprenader för flera miljarder kronor varje år. Ett effektivt, affärsmässigt och strategiskt upphandlingsarbete är därför ett viktigt verktyg för att uppfylla kommunens mål och bidra till en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.
Vi söker nu två nya medarbetare - en erfaren upphandlare och en upphandlingsassistent.
Som upphandlare i Linköpings kommun drivs du av att göra en god affär där verksamheten får kvalitet till rätt pris samtidigt som du ser till att affären bidrar till en social och ekologisk hållbar utveckling. Huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Självständigt genomföra upphandlingar
• Kategoriansvarig - Ansvara för en eller flera inköpskategorier, vilket innebär att du ansvarar för relevanta forum och tillämpar strategier för området.
• Ansvara för att ta fram en upphandlingsplan för de kategorier du har ansvarar för
• Konsultativ och stödjande roll gentemot kommunens verksamheter inom dina kategorier
• Utvecklar rutiner och arbetssätt för upphandlingsarbetet inom enheten
• I samarbete med avtalscontroller följer upp de avtal du ansvarar för
Som upphandlingsassistent har du en central och viktig roll. Huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Genomföra förnyade konkurrensutsättningar, avrop från dynamiska inköpssystem, direktupphandlingar och enstaka upphandlingar
• Avtalsuppföljning.
• Utveckla administrativa arbetssätt och rutiner inom enheten.
• Stötta upphandlare med avtalsförlängningar, prisjusteringar och liknande.
• Ansvara för att hålla Avtalsdatabasen uppdaterad.
• Diarieföring, arkivering och utlämnande av allmän handling.
• Svara på frågor från kommunanställda och externa leverantörer.
Din arbetsplats
Du kommer till en enhet som kännetecknas av samarbete och kompetensutbyte. Enheten består i dagsläget av 15 engagerade medarbetare: 2 upphandlingsassistenter, 6 upphandlare, 1 upphandlingsjurist, 1 kategoriledare, 2 handläggare inom e-handel och samordnad varudistribution, 2 avtalscontroller och 1 enhetschef.
Vi stöttar varandra med våra olika kompetenser och erfarenheter för att leverera hög kvalitet. Vi arbetar i hög grad tillsammans för gemensam utveckling och värdesätter en arbetsmiljö där vi både mår bra och har roligt på jobbet. Vi finns på Kerstingatan 2 i Ebbepark, Linköping.
Du som söker
För tjänsterna krävs att du har högskoleutbildning eller YH-utbildning med relevant inriktning, alternativt motsvarande kunskap förvärvad genom yrkeserfarenhet. Har du högskoleutbildning med juridisk inriktning ser vi det som meriterande, liksom utbildning inom Offentlig Upphandling (LOU).
För tjänsten som upphandlare vill vi att du har flerårig yrkeserfarenhet inom upphandling samt att det är önskvärt att du har yrkeserfarenhet inom offentlig upphandling och kategoristyrning.
För tjänsten som upphandlingsassistent är det meriterande om du har erfarenhet av upphandlingsarbete samt erfarenhet av administrativt arbete.
För att lyckas i tjänsten som upphandlare har du ett affärstänk i kombination med fokus på det juridiska perspektivet. Kunskap om e-upphandlingsverktyg är meriterande.
För båda tjänsterna krävs det att du har god förmåga att uttala dig på svenska i tal och skrift då du kommer formulera tydliga krav och avtalsvillkor.
För att lyckas i någon av rollerna behöver du vara självgående, du tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv ditt arbete och driver dina processer vidare. Du arbetar bra med andra människor och har lätt för att skapa kontakter och är social och utåtriktad i yrkesmässiga sammanhang. Du är lugn och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du arbetar bra med komplexa frågor genom att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan efter sista ansökningsdag. I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av personlighet- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Efter överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställningar
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 16787
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Enhetschef Upphandling
Daniel Czitrom daniel.czitrom@linkoping.se 072-20 36 902 Jobbnummer
