Upphandlare med inriktning mot IT
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb / Inköpar- och marknadsjobb / Karlstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlstad
2025-12-22
Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Vår vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!
Tycker du det är kul att arbeta i stora komplexa upphandlingsprojekt? Tänka nytt och utvecklas tillsammans med andra? Då har vi ett spännande jobb att erbjuda! Myndigheten har nu behov av upphandlare.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som upphandlare inom IT-området ansvarar du för att planera och genomföra IT-relaterade upphandlingar med skiftande komplexitet inom varu- och tjänsteområden samt avtalsuppföljning. Arbetet bedrivs i projektliknande form eller på uppdrag från verksamheten. Du kommer att ingå i ett team, men i rollen ingår även att vara beredd på att upphandla inom hela myndighetens verksamhet.
Arbetet innebär att kunna arbeta självständigt i ett nära samarbete med chefer och medarbetare inom hela myndigheten. Du kommer även ha kontakt med andra myndigheter, organisationer samt olika leverantörer. Du driver förbättringsarbeten och arbetar med utvecklingsfrågor inom utpekat ansvarsområde men även för enheten som helhet. Tillsammans med kollegorna kommer du att arbeta med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra myndighetens inköpsprocess. Du kommer även att arbeta med stöd och rådgivning till verksamheten.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som uppfyller minst något av nedanstående krav:
• akademisk utbildning inom teknik/IT, juridik, statsvetenskap, ekonomi eller annat relevant område och har arbetat minst tre år inom offentlig upphandling eller,
• slutförd YH/KY-utbildning inom offentlig upphandling och har arbetat minst tre år inom offentlig upphandling/inköp eller,
• har minst fem års praktisk erfarenhet inom offentlig upphandling/inköp som vi bedömer likvärdig.
Som upphandlare hos oss krävs att du har generellt goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Erfarenhet som projekt- och/eller uppdragsledare eller har drivit upphandlingsprojekt inom IT-området.
Det är meriterande om du har erfarenhet:
- av att arbeta i något av de upphandlings-/e-handelsverktyg som finns på marknaden
- av leverantörsstyrning & förhandling
- av avtalsuppföljning
- av IT-upphandlingar och har en god teknisk förståelse
- av kategoristyrning
- av att ha genomfört upphandlingar på engelska
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Från och med den 1 januari 2026 ersätts medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Det är viktigt att du har god analytisk förmåga och har lätt för att skapa dig överblick och se samband. Du är drivande, stabil och angelägen om att leverera förväntade resultat med hög kvalitet.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade.
Upphandlingsenheten är en central funktion på myndigheten som både stödjer och styr hela myndigheten inom inköpsprocessen. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbete med upphandling och avtalsförvaltning. Vidare ingår att inrikta och driva myndighetens upphandlingsarbete och utveckla och förvalta tillhörande systemstöd, processer och rutiner samt metoder för uppföljning av avtal och leverantörer. Upphandlingsenheten är uppdelad i team. Enheten leds av myndighetens upphandlingschef.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta upphandlingschef Hans Björk. Fackliga företrädare är
Jörgen Mähler (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås viaväxelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 29 januari 2026
