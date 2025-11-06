Upphandlare med inriktning mot avtalscontroller, vikariat
2025-11-06
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en junior upphandlare med inriktning mot avtalscontroller till Linköpings universitet.
Som en av regionens största arbetsgivare erbjuder vi ett intressant jobb i en spännande miljö där du har goda möjligheter att vidareutveckla dig själv som person och din kompetens. Som upphandlare hos oss kommer du ha ett arbete som är både utvecklande och varierande.
Om jobbet
I rollen kommer du att arbeta som både upphandlare och avtalscontroller.
Som upphandlare kommer du att genomföra upphandlingar av både varor och tjänster, under och över tröskelvärdet, men av mindre komplex natur. Du kommer även vid behov stötta andra upphandlare i deras uppdrag. Att arbeta som upphandlare innebär många kontakter med beställare och leverantörer. Universitetets inköpsbehov är av mycket skiftande karaktär vilket avspeglas i upphandlingsuppdragen. Du har en projektledande och konsultativ roll i de upphandlingar som du ansvarar för.
Du arbetar i hela upphandlingsprocessen från behovs- och marknadsundersökning till utformning av avtal och dokumenthantering. I arbetsuppgifterna ingår också att förvalta ramavtal. Du kommer även att ge råd och stöd i inköps- och upphandlingsfrågor till verksamheten.
I rollen som avtalscontroller kommer du arbeta med att följa upp ramavtal och genomföra inköpsanalyser. I uppföljningsprocessen samarbetar du med både leverantörer, verksamheten och upphandlare.
Om dig
Rollen passar dig som är i början av din karriär och vill utvecklas hos en stor arbetsgivare, samtidigt som du bidrar med ny och aktuell kunskap och nytt perspektiv. Hos oss har du stora möjligheter att bredda din kompetens, skapa nätverk och samarbeta med kompetenta kollegor.
Vi söker dig som samarbetar väl med andra och som har en mycket god kommunikativ förmåga. Du har ett strukturerat arbetssätt genom att du driver, organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt och håller de tidsramar som ställts upp. Du är självgående, noggrann och kan hantera flera ärenden parallellt. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser.
Vi vill att du har:
• Flerårig yrkesutbildning inom inköp eller likvärdig utbildning, alternativt har erhållit motsvarande kunskaper genom praktiskt arbete med offentlig upphandling både över och under tröskelvärdet
• Goda kunskaper i regelverket inom offentlig upphandling
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Goda kunskaper i digitala verktyg, framförallt excel.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet eller utbildning inom avtalsuppföljning
• Erfarenhet av offentliga inköp
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta inom Upphandlingsenheten på Campus Valla i Linköping, som är en del av den gemensamma förvaltningen vid LiU. Enheten har idag en enhetschef och tio medarbetare, som samordnar och genomför upphandlingar, ger råd, information och utbildning i upphandlingsfrågor till hela universitetet samt följer upp och vårdar avtal och leverantörskontakter. Enheten är ett professionellt stöd inom upphandling och arbetar för att utveckla det strategiska och långsiktiga perspektivet i upphandlingsverksamheten.
Läs mer om vår verksamhet här.
Om anställningen
Vikariat heltid till och med 2027-01-31 med eventuell möjlighet till förlängning.
Tillträde: Enligt överenskommelse, senast 2026-02-16
Lön och förmåner
Individuell lönesättning.
Våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsersättning och goda semester- och pensionsvillkor. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.
Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 27 november.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 27 november. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön, individuell lönesättning
