Upphandlare inom IT till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sundbyberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sundbyberg
2026-06-04
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Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren upphandlingskonsult med IT-inriktning för ett uppdrag hos en offentlig verksamhet med omfattande utvecklings- och digitaliseringsinitiativ. Uppdraget innebär att förstärka inköpsfunktionen och ansvara för genomförande av upphandlingar och avrop inom IT-området.
Konsulten kommer att planera, genomföra och följa upp inköp av varor och tjänster i enlighet med gällande lagstiftning för offentlig upphandling. Rollen innebär nära samarbete med verksamhetens olika enheter samt externa leverantörer. Uppdraget kan även komma att omfatta deltagande i projekt som specialist eller rådgivare inom upphandling.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Planera, leda och genomföra upphandlingar och avrop inom IT-området.
Analysera verksamhetens behov och ta fram ändamålsenliga upphandlingsstrategier.
Utarbeta upphandlingsdokument och kommersiella villkor.
Genomföra anbudsutvärderingar samt vid behov förhandlingar med leverantörer.
Säkerställa att upphandlingar genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och interna riktlinjer.
Upprätta och kvalitetssäkra avtal.
Identifiera, förebygga och hantera upphandlingsrelaterade risker.
Ge stöd och rådgivning till verksamheten i upphandlingsfrågor.
Delta i projekt och arbetsgrupper som upphandlingsexpert vid behov.
Följa upp avtal och leverantörsåtaganden.
Obligatoriska krav
Minst fem (5) års erfarenhet av offentlig upphandling.
Minst fem (5) års erfarenhet av att leda eller projektleda komplexa upphandlingar inom IT-området.
Relevant universitets- eller högskoleutbildning alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Dokumenterad erfarenhet av större och komplexa uppdrag inom upphandling.
Förmåga att självständigt driva upphandlingsprocesser från behovsanalys till avtalstecknande.
Meriterande krav
Erfarenhet av att arbeta med clips i upphandlingsverktyget e-Avrop.
Erfarenhet av att arbeta på en svensk statlig myndighet.
Erfarenhet av upphandling av IT‐lösningar såsom molntjänster, integrationer och API:er.
Erfarenhet av att utforma avtal med tydliga och uppföljningsbara KPI:er samt erfarenhet av avtalsuppföljning.
Övrig information
Omfattning: 100 %
Startdatum: 2026-10-01
Slutdatum: 2027-09-30
Option: Förlängning till 2028-03-30
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
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172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9947599