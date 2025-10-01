Upphandlare
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Årligen köper Varbergs kommun in varor, tjänster och entreprenader för miljardbelopp. Ett effektivt, affärsmässigt och strategiskt inköps- och upphandlingsarbete är därför ett viktigt verktyg för att uppfylla kommunens mål och bidra till en hållbar utveckling.
Upphandling och inköp är en del av ekonomikontoret. Vi som arbetar på ekonomikontoret strävar hela tiden efter att vara ett team där vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi drivs av ett stort engagemang, glädje i arbetet och är inte främmande för utmaningar.
Upphandling och inköp består av tolv medarbetare som stöttar kommunens verksamheter i alla frågor avseende inköp, upphandling, e-handel, avtalsuppföljning med mera. Vi arbetar med implementering av kategoristyrt arbetssätt och du kommer i ditt uppdrag att vara kategoriledare för kategorin Sociala tjänster. Du kommer att arbeta tillsammans med ett positivt team där det är en självklarhet att samarbeta, stötta och hjälpa varandra. Här prioriteras samarbete, dialog och utveckling - både internt och i möte med näringslivet.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Uppdraget som upphandlare med kategoriledaransvar för sociala tjänster, innebär ett stimulerande, utvecklande och roligt arbete. Du erbjuds utmanande och engagerande arbetsuppgifter och möjlighet att göra stor skillnad för våra invånare. Du kommer samverka med inköpssamordnare och ledningsgrupp inom Socialförvaltningen för effektivt upphandlingsstöd och prioritering av uppdrag.
I ditt uppdrag ansvarar du för att projektleda, samordna, planera och genomföra upphandlingsprojekt i samarbete med berörda verksamheter. Ditt uppdrag är att säkerställa att upphandlingarna sker professionellt, affärsmässigt och i enlighet med gällande lagar, regler, policys samt praxis.
Här får du också möjlighet att bidra till att utveckling med fokus på affärsmässighet. Uppdraget är självständigt och variationsrikt, allt utvecklingsarbete sker tillsammans med dina kollegor. Vår ambition är att ligga i framkant med ledorden framåtanda och mod.Kvalifikationer
Vi söker dig som har bred erfarenhet av inköpsarbete. Du har genom tidigare uppdrag genomfört upphandlingar självständigt och är trygg med att driva upphandlingsprocessen från start till mål. Vi söker främst dig med erfarenhet inom upphandling inom tjänstekategorin men även annan erfarenhet är intressant. Meriterande är om du upphandlat inom LOV, men du kommer även upphandla enligt LOU.
Du har utbildning på högskole-/universitetsnivå eller yrkeshögskola inom upphandling, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren anser relevant.
Din erfarenhet inom området gör att du snabbt kan komma in i arbetet. Du är självgående och strukturerad och har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Arbetsuppgifterna ställer höga krav på kvalitet, konstruktiv problemlösning och affärsmässighet. Därför är det en förutsättning att du är noggrann och har en god analytisk förmåga.
Du är utåtriktad, drivande och har förmåga att skapa och behålla goda relationer. Ditt arbetssätt är konsultativt och du har en god kommunikativ förmåga, såväl i tal som i skrift. Du har också ett kreativt sinne och förmåga att hitta nya synsätt, något som du använder för att inspirera och motivera andra. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang, inkludering är ett ledord för dig.
Rollen innebär många olika kontaktytor både internt med kommunens förvaltningar och bolag och externt med leverantörer. Du är bekväm med att delta i och leda olika forum. Du har förmåga att förklara det du vill förmedla ur olika perspektiv och för olika målgrupper. Du är van att presentera underlag, information och idéer såväl muntligt som skriftligt.
