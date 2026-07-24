Uppdragsledare till brottsbekämpande verksamhetssystem
Polismyndigheten - Linköping - Pac / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-07-24
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Vill du bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället? Det kan du göra genom att arbeta hos oss.
Vi verkar inom ett spännande men komplext och föränderligt verksamhetsområde där vi stärker myndighetens brottsbekämpande möjligheter med förmågor inom it-brott och it-forensik. Vi ansvarar för Polisens spetskompetens inom områdena inhämtning, bearbetning och analys av digital bevisning. Produktportföljen består huvudsakligen av inköpta system men innehåller även egenutvecklade system inom området.
För att lyckas i vårt uppdrag arbetar vi nära verksamheten och tillsammans i vår interna organisation på It-avdelningen. Som medarbetare har du stor möjlighet att planera det dagliga arbetet med flexibla arbetstider och med möjlighet till distansarbete 2 dagar i veckan. Placering i Linköping Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som uppdragsledare hos oss får du en central roll i att planera, leda och följa upp tekniska uppdrag samt implementera nya förmågor inom områdena IT-brott och IT-forensik. Rollen innebär nära samarbete med verksamhetsrepresentanter från den forensiska labbverksamheten samt den polisiära utrednings- och underrättelseverksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Leda och samordna tekniska uppdrag och aktiviteter inom IT-avdelningen
Säkerställa leverans enligt tidplan och kvalitetskrav
Koordinera resurser och hantera beroenden mellan uppdrag
Delta i planering, uppföljning och rapportering till uppdragsgivare
Bidra till kontinuerlig förbättring av arbetssätt, processer och rutiner
Granska teknisk dokumentation i syfte att utvärdera produkters lämplighet för implementation i myndighetens miljö Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant, företrädesvis inom IT, systemvetenskap eller teknik alternativt motsvarade arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
Några års dokumenterad arbetserfarenhet av uppdragsledning eller projektledning, företrädesvis inom områdena teknik, IT eller infrastruktur som myndigheten bedömer relevant för uppdraget
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av arbete i komplexa IT-miljöer, exempelvis on-prem, hybrid och Cloud
Förståelse av IT-infrastruktur eller systemintegration
inom områden som nätverk, servrar, molnlösningar, applikationsdrift eller integration mellan olika system
God förståelse för IT-säkerhet, informationssäkerhet, lagring, behörighetshantering samt olika operativsystemDina personliga egenskaper
Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift driver arbete framåt på ett effektivt och strukturerat sätt. Du trivs i en samordnade roll, är duktig på att upprätthålla kontakter och har en god samarbetsförmåga då tjänsten innebär ett brett samarbete med olika aktörer och kompetenser. Som person räds du inte av utmaningar utan förblir motiverad och har lösningsorienterat och analytiskt förhållningssätt. Du drivs av att lära dig nya saker och tar ansvar för att identifiera vilken kompetens du behöver för att möta verksamhetens krav framåt. Vidare är du skicklig att på pedagogiskt sätt kommunicera såväl skriftligt som muntligt. Tjänsten ställer höga krav på säkerhet och tillgänglighet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: 010-5628171
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Linda Hempel Gustafson, linda.hempel-gustafson@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.region-ost@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Linköping
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Uppdragsledare
Ansök via länken genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Urvalsfrågorna hittar du på den annons som är publicera på vår hemsida. (se länk nedan)
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att på grund av semestertider kommer urvalsprocessen att påbörjas först i vecka 33. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten - Linköping - Pac Jobbnummer
10010653