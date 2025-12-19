Uppdragsledare inom Förorenade områden
2025-12-19
Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till verklighet.
Är du passionerad för miljöfrågor och vill bidra till en hållbar framtid?
Norconsult söker nu en engagerad och erfaren uppdragsledare inom förorenade områden till vår miljöavdelning i Stockholm.
På vårt Stockholmskontor arbetar miljöavdelningen med uppdrag för kommuner, statliga myndigheter och fastighetsägare. Vi är ett team på 15 medarbetare som brinner för att skapa samhällsnytta genom hållbara lösningar. Hos oss får du en inkluderande arbetsmiljö där samarbete, kompetensutveckling och arbetsglädje står i fokus.
Du kommer arbeta som uppdragsledare, specialist och handläggare i både större och mindre projekt inom förorenade områden. Som uppdragsledare kommer du att:
Leda och driva projekt inom förorenade områden, inklusive miljötekniska utredningar, masshantering, riskvärdering, åtgärdsutredningar och deponiutredningar med mera.
Samordna med kunder, myndigheter och intressenter för att säkerställa att projekten följer lagar, riktlinjer och Norconsults rutiner.
Bidra till innovation och hållbar utveckling i en framtidsorienterad miljö.

Profil
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom miljövetenskap, geologi eller liknande och minst 5 års erfarenhet av arbete med förorenade områden. Du trivs med att leda mindre team och har erfarenhet av uppdragsledning eller projektledning.
Din passion för miljöfrågor och hållbar utveckling är tydlig och du har goda kommunikations- och samarbetsfärdigheter, är en lösningsorienterad person med förmåga att arbeta självständigt.
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 6600 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med dina blivande ledare:
Daniel Wahl Edman | LinkedIn
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV och en motivationstext. Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
