Uppdragsledare inom Förorenade områden
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2026-06-29
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Är du passionerad för miljöfrågor och vill bidra till en hållbar framtid?
Norconsult söker nu en engagerad och erfaren uppdragsledare inom förorenade områden till vår miljöavdelning i Stockholm.
På vårt Stockholmskontor arbetar miljöavdelningen med uppdrag för kommuner, statliga myndigheter och fastighetsägare. Vi är ett team på 16 medarbetare som brinner för att skapa samhällsnytta genom hållbara lösningar. Hos oss får du en inkluderande arbetsmiljö där samarbete, kompetensutveckling och arbetsglädje står i fokus.
Du blir även en del av vår nationella kompetensgrupp inom förorenade områden, där du får möjlighet att utvecklas, ta ansvar och bidra till både kunskapsutbyte och verksamhetens fortsatta utveckling.
Du kommer arbeta som uppdragsledare, specialist och handläggare i både större och mindre projekt inom förorenade områden.
Som uppdragsledare kommer du att:
Leda och driva projekt inom förorenade områden, från miljötekniska utredningar, masshantering och riskvärdering till åtgärds- och deponiutredningar. I rollen ansvarar du även för planering och genomförande av uppdrag, säkerställer hög kvalitet i våra leveranser och bidrar aktivt till kunskapsutbyte samt utveckling av våra arbetssätt.
Samordna med kunder, myndigheter och intressenter för att säkerställa att projekten följer lagar, riktlinjer och Norconsults rutiner.
Bidra till innovation och hållbar utveckling i en framtidsorienterad miljö.Publiceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom exempelvis miljövetenskap, naturvetenskap, geologi eller motsvarande. Du har minst fem års erfarenhet av arbete med förorenade områden och känner dig trygg i att leda mindre team. Vi ser gärna att du har erfarenhet av uppdragsledning eller projektledning och att du har god kunskap om miljölagstiftning.
Du tycker om att kombinera praktiskt arbete i fält med analys, rapportering och problemlösning likaså samarbeta med kollegor från olika teknikområden. För rollen behöver du kunna uttrycka dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift, samt ha B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av provtagning av jord, grundvatten och ytvatten samt kunskap om marksanering och olika behandlingsmetoder, exempelvis (in situ och ex situ).
Din passion för miljöfrågor och hållbar utveckling är tydlig och du har goda kommunikations- och samarbetsfärdigheter, är en lösningsorienterad person med förmåga att arbeta självständigt.
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 7 200 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med dina blivande ledare:
Daniel Wahl Edman | LinkedIn
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV och en motivationstext. Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Urvalsfasen startar under vecka 33.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norconsult Sverige AB
(org.nr 556405-3964), http://www.norconsult.se/
Fleminggatan 7 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm - Fleminggatan Kontakt
Contact
Daniel Wahl Edman Daniel.Wahl.Edman@norconsult.com 101418532 Jobbnummer
9984239