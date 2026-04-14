Uppdragschef - Personlig Assistans
2026-04-14
Vill du vara med och bygga framtidens assistansbolag?
Johns Assistans växer snabbt - och nu söker vi en uppdragschef som vill kombinera ledarskap med att utveckla ett företag i framkant. Här får du möjlighet att forma din roll, skapa rutiner och bidra till ett bolag där både kunder och medarbetare står i centrum.
Om oss Vi är idag ett litet och engagerat team bestående av:
En uppdragschef som du kommer att arbeta nära och dela ansvaret för våra kunder med.
En VD som har det huvudsakliga ansvaret för juridiska processer, nyansökningar och företagets ekonomi.
Tillsammans arbetar vi nära varandra för att säkerställa att både kunder och personal får bästa möjliga stöd.
Om rollen Som uppdragschef är du en nyckelperson i vår verksamhet. Du ser till att vår personal trivs och utvecklas, så att de i sin tur kan ge bästa möjliga stöd till våra kunder. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Personalansvar, inklusive möten, lönesamtal, medarbetarsamtal och fackliga förhandlingar.
Arbetsmiljöfrågor och bemanningsplanering.
Kundkontakt, inklusive genomförandeplaner och deltagande i SIP-möten.
Bemanning av jourtelefon utanför kontorstiderna (kl. 06-22) två veckor av sex, tillsammans med kollegor.
Vi söker dig som
Har relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet.
Gärna har haft personalansvar tidigare.
Är trygg i att leda och fördela arbete.
Har god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Har systemvana och B-körkort.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande med erfarenhet av personlig assistans/LSS
Vi värderar rätt inställning och personlighet högre än formella meriter.
Omfattning: 80% (4 dagar/vecka) med möjlighet till heltid.
Placering: Alingsås, med möjlighet till viss distansarbete.
Anställningsform: Provanställning 6 månader.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Johns Assistans AB
