Uppdrag som personlig assistent i Skanör
Forenede Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trelleborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trelleborg
2026-07-17
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, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige
Du bidrar till att en människa får möjlighet att leva efter sin vilja, att göra det den behöver, besöka de platser den önskar och vara med de människor den tycker om.
Inom Hela Sveriges Assistans har vi en hög professionell nivå och stort personligt engagemang. Vi är måna om att du i din roll som personlig assistent ska trivas och kunna arbeta under trygga förhållanden med goda villkor.
Rollen som personlig assistent
Som personlig assistent företräder du Hela Sveriges Assistans. I rollen som personlig assistent kommer du att göra en webbutbildning om hur det är att arbeta som personlig assistent. Du ska tillsammans med kunden och dina kollegor verka för god kvalitet samt följa företagets värderingar och policys.
Som personlig assistent ansvarar du för att ta del av information som huvudkontoret skickar ut, samt vid behov söka information som finns tillgänglig på hemsidan. I övriga frågor vänder du dig till din arbetsledare eller huvudkontoret. Om din roll som personlig assistent hos mig
Jag är en aktiv man i 65 års åldern som bor tillsammans med min fru och hund.
Du hjälper mig med vardagliga sysslor som att handla, laga mat samt städning. Behöver viss hjälp med personlig hygien. Tycker om att vara ute med hunden och ta turer med bilen. Jag använder oftast rullstol men kan använda rullator kortare sträckor.
Var utförs assistansen
Där jag befinner mig. Oftast Skanör
Vem är du?
Jag söker dig som är entusiastisk och har en god förmåga att kunna motivera. Matintresserad och djurvän.
Hur ser arbetstiden ut?
dag/kväll och helg ca 87%Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
I det dagliga arbetet finns arbetsbeskrivningar och rutiner att följa och vad vi utöver det hittar på under dagen styr jag utifrån dagsform, önskemål och behov.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en kollega på timanställning med sysselsättningsgrad om ca 60%" med startdatum omgående.Kvalifikationer
Erfarenhet av personlig assistans minst 1 år
Ej allergi mot hundKörkortskrav
Meriterande
Hund vana
gilla laga mat
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag/digital brevlåda ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vi utbildar våra medarbetare för att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Alla våra nyanställda genomför en webbaserad introduktionsutbildning för personliga assistenter innan första arbetstillfället, eller senast inom en månad efter påbörjad anställning.
Som personlig assistent hos Hela Sveriges Assistans AB omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och förmånlig friskvård
Sista ansökningsdag
Vi anställer fortlöpande så anställning kan ske innan ansökningstiden gått ut.
2026-07-31 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8086253-2105293". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Svärdvägen (visa karta
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182 33 DANDERYD Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
10005389