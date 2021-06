Uppdrag, interimsuppdrag - Addilon Professionals AB - Inköpar- och marknadsjobb i Malmö

Addilon Professionals AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö2021-06-30Addilon Professionals erbjuder specialistkompetens inom områdena Logistik, Teknik, Försäljning, Inköp och Ekonomi. Vi hittar rätt kompetens till våra kunders temporära kompetensbehov och bidrar till att våra kunder fullt ut kan fokusera på sin kärnverksamhet.Genom vår kunskap om kandidatmarknaden, passion för kundens affärer och smart arbete identifierar och attraherar vi stjärnorna i svenskt näringsliv.Vi drivs av att skapa förutsättningar för våra kunder att nå långsiktig tillväxt genom högpresterande individer. Merparten av våra uppdrag kommer från långvariga kunder och deras rekommendationer.Vårt breda kontaktnät och vår researchkapacitet ger oss möjligheten att leverera toppkandidater i varje uppdrag.Läs mer om oss på www.addilon.seOn behalf of the client, we are looking for you who want to work as a sub-consultant in this assignment.Job DescriptionResponsible to make sure supplier has the capacity to support requirements.Assist Senior members in Contract negotiations.Negotiate agreements under supervision from more senior category membersResponsible for Master data and system updates as neededSet up RFI and RFQData analysis as requested, i.e. financial analysis, etc.Manage contract signing processFacilitate and participate in supplier and internal meetings.Create Business Case Report and other reports as requiredAsignment detailsAssignment period: 210816-220228Extent: 100%Location: MalmöWorking remote: 0%Seniority level: JuniorQualificationsUniversity degree or equivalent relevant work experience.Necessary skillsProcurmentAgreement NegotiationSpend AnalysisMasterdataContract NegotiationRFQContract SigningBusiness Case ReportExcelPrice NegotiationPersonal characteristicsOrganized, self-starter, attentive to detailsStrong work ethicsAbility to multi-taskBusiness mind setApplicationWe are collaborating with Addilon in this assignment. Apply with your application (CV and personal letter) as soon as possible via the link below. Selection takes place on an ongoing basis and the position can be filled before the application period has expired.Question about the asignment will not be answered at this stage. If you go on to the interview, we will inform you more about the assignment.To work as a consultant with us, it is required that you:share our valuesis established in your professionhave experience from different roles and different industrieshave relevant experience for the assignmentshave your own limited liability company (aktiebolag)Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-06-30Enligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-07-26