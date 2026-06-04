Universitetslektor i socialt arbete
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2026-06-04
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Högskolan i Borås erbjuder mer än bara ett jobb – här är du med och påverkar och bidrar till utveckling. Vi vill att du ska må bra både på och utanför jobbet. Därför erbjuder vi bland annat ett generöst semesteravtal, bra villkor vid föräldraledighet och årsarbetstid som ger dig flexibilitet att planera din arbetstid. Hos oss finns även goda möjligheter till utveckling – med forskningstid och tydliga karriärvägar inom akademin får du växa i din yrkesroll och forma din framtid hos oss. Vårt centrala läge ger närhet till stadens utbud och goda pendlingsmöjligheter.https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/lar-kanna-oss/jobba-hos-oss-pa-akademin-for-vard-arbetsliv-och-valfard/Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination samt kursadministration inom kurser och program på grund- och avancerad nivå i första hand inom socialt arbete. Undervisning inom andra utbildningar (inkl. uppdragsutbildning) inom Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, förekommer också. Undervisning sker i huvudsak på distans inom institutionens utbildningar.
I anställningen ingår tid för forskning och kompetensutveckling omfattande 20 %. Den sökande förväntas ingå i en eller flera forskargrupper och därigenom aktivt bidra till akademins forskningsmiljö vilket även innefattar forskningsanknytning av de utbildningar som ges.Kvalifikationer
För anställningen som universitetslektor i socialt arbete krävs:
Avlagd doktorsexamen i första hand inom socialt arbete, eller i andra hand inom annat samhällsvetenskapligt eller annat ämne av relevans för socialt arbete
Visad pedagogisk skicklighet
Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom socionomutbildning eller kurser i socialt arbete
Dokumenterad erfarenhet av forskning inom socialt arbete
Förmåga till tydlig kommunikation samt goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift
God samarbetsförmåga
Förmåga att kunna arbeta självständigt
Dokumenterad administrativ skicklighet och ledningsförmåga
Det är för anställningen meriterande om sökande har följande:
Socionom-/social omsorgsexamen
Intervjuer med behöriga kandidater kommer att inledas under annonseringsperioden.
Din anställning
Anställningsform: Vakansvikariat, längst t.o.m. 2027-01-31.
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 2026-08-19
Placeringsort: Borås
Diarienummer: PA2026/121
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 2026-06-18.https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/formaner/https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:https://www.hb.se/genvagar/kontakt/anstalld/claes-lennartsson/,
rekryterande chef.
Fackliga frågor besvaras av: Saco‐S: Anders Jonsson, 033‐435 40 00. OFR/S: nås via e‐post: mailto:stvidhb@hb.se
. Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Borås
(org.nr 202100-3138), https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar/
Allégatan 1 (visa karta
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501 90 BORÅS Arbetsplats
Högskolan i Borås Jobbnummer
9947497