Universitetslektor i socialt arbete
2026-02-24
Högskolan i Borås erbjuder mer än bara ett jobb - här är du med och påverkar och bidrar till utveckling. Vi vill att du ska må bra både på och utanför jobbet. Därför erbjuder vi bland annat ett generöst semesteravtal, bra villkor vid föräldraledighet och årsarbetstid som ger dig flexibilitet att planera din arbetstid. Hos oss finns även goda möjligheter till utveckling - med forskningstid och tydliga karriärvägar inom akademin får du växa i din yrkesroll och forma din framtid hos oss. Vårt centrala läge ger närhet till stadens utbud och goda pendlingsmöjligheter.
Din arbetsplats
Vid institutionen för arbetsliv och välfärd finns utbildningsprogram inom vård- och omsorgsadministration, offentlig förvaltning och arbetsvetenskap samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå i socialt arbete, arbetsvetenskap, juridik, sociologi, offentlig förvaltning, samt vård- och omsorgsadministration. Miljön kännetecknas av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Vid institutionen finns idag tre forskargrupper: Arbetsliv & Välfärd - Hållbar styrning, organisering och ledning i välfärden, SOLWE, Arbetsliv och välfärd i omvandling samt Prehospitalt arbete, PreHospen. Vid akademin bedrivs forskning och utveckling också vid Centrum för välfärdsstudier, CVS respektive FoU Sjuhärad Välfärd.
Välkommen till oss på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd!
Som universitetslektor kommer du att undervisa, handleda och examinera studenter samt sköta kursadministration inom kurser och program på både grund- och avancerad nivå, främst inom socialt arbete. Det kan även bli aktuellt att undervisa inom andra utbildningar, inklusive uppdragsutbildningar, inom Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Undervisningen sker huvudsakligen på distans inom institutionens utbildningar. 20 % av arbetstiden är avsatt för forskning och kompetensutveckling. Du förväntas ingå i en eller flera forskargrupper och aktivt bidra till akademins forskningsmiljö, inklusive att stärka forskningsanknytningen i de utbildningar som erbjuds.
Institutionen bedriver ett utvecklingsarbete för att stärka området socialt arbete och successivt utveckla utbildningsutbudet. I ett första steg utvecklas flera fristående kurser och på längre sikt skapas förutsättningar för att bedriva socionomutbildning vid Högskolan i Borås. En del av tjänsten kan avsättas för deltagande i aktiviteter inom detta utvecklingsarbete.
Dina kvalifikationer
För att vara aktuell för anställningen behöver du ha en avlagd doktorsexamen, i första hand inom socialt arbete och i andra hand inom ett annat samhällsvetenskapligt eller annat ämne av relevans för socialt arbete. Du ska ha visad pedagogisk skicklighet och dokumenterad erfarenhet av undervisning inom socionomutbildning. Du behöver också ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom socialt arbete.
Vidare ska du ha förmåga till tydlig kommunikation och behärska svenska och engelska väl, både muntligt och skriftligt. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och samtidigt kan arbeta självständigt. Du behöver även ha dokumenterad administrativ skicklighet och ledningsförmåga.
Ett generellt behörighetskrav för tillsvidareanställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier, eller motsvarande kompetens. En anställd som saknar högskolepedagogisk utbildning ska genomgå utbildningen under de två första åren av anställningen.
Meriterande:
• Socionom-/social omsorgsexamen.
• Har bedrivit forskning med inriktning mot organisering och ledning inom omsorgs- eller vårdområdet.
• Erfarenhet av praktiskt kvalificerat socialt arbete inom professionsfältet.
• Erfarenhet av utvecklingsarbete och ledning inom socialt arbete.
• Erfarenhet av samverkansarbete inom utbildning och forskning i socialt arbete.
• Erfarenhet av samverkan med privata, offentliga och ideella aktörer inom socialt arbete samt är aktiv i nationella och internationella nätverk inom utbildning och forskning i socialt arbete.
Din anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Omfattning: Heltid
Tillträde: 1 september 2026 eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Borås.
Diarienummer: PA2026/28
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 18 mars.
Så här ansöker du - skapa konto och se vilka dokument du behöver bifoga
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Förmåner för anställda
Jobba hos oss
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:
Claes Lennartsson, rekryterande chef.
Saco-S (facklig kontakt): Anders Jonsson, 033-435 40 00.
OFR/S (facklig kontakt): nås via e-post: stvidhb@hb.se
.
