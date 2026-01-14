Universitetslektor i neurologi
Anställningen utlyses för att säkerställa grundutbildningens behov inom ämnet neurologi.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att leda och driva utbildningen inom neurologi samt vara huvudansvarig för ämnesområdet inom läkarprogrammet. Innehavaren ska dessutom vara beredd att ta på sig ytterligare utbildningsrelaterade uppdrag inom ämnet på läkarprogrammet, liksom andra utbildningsuppdrag på grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakultetens övriga utbildningsprogram samt inom forskarutbildningen. Då läkarprogrammet bedrivs i Malmö, Lund och Helsingborg och har kliniska placeringar på andra orter i Södra sjukvårdsregionen ska innehavaren vara beredd på att arbetsuppgifter kan förekomma på mer än en ort.
Utöver utbildningsuppdraget ingår att initiera, samordna, och utveckla forskning inom neurologi samt att medverka i forskarutbildningen. Innehavaren förväntas också vara beredd att ta ansvar för ledning och strategisk utveckling av både utbildning och forskning inom ämnesområdet. Anställningen innefattar även arbetsuppgifter som normalt är förknippade med en tjänst som universitetslektor, såsom administration samt interna och externa förtroendeuppdrag på nationell och internationell nivå.
I anställningen ingår självständig klinisk tjänstgöring.
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig, om det inte föreligger särskilda skäl. I den händelse att innehavaren bedöms ha särskilda skäl för att inte ha genomgått fem veckors högskolepedagogisk utbildning vid tillträdet av tjänsten, ska innehavaren genomföra sådan utbildning inom två år från tillträdet.
Då arbetsuppgifterna innebär att leda och utveckla samt att undervisa inom grundutbildningen på främst läkarprogrammet, är svensk eller nordisk läkarlegitimation och specialistkompetens i neurologi samt mycket goda kunskaper i svenska ett krav vid tillträdet. Språkkunskap i svenska lägst nivå C2 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för anställningen.
För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat pedagogisk, vetenskaplig, administrativ och klinisk skicklighet av betydelse för ämnet och vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den pedagogiska skickligheten.
Den sökande ska uppvisa pedagogisk skicklighet av relevans för ämnesområdet såväl inom utbildning som inom handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Detta visas genom en god förmåga att planera, leda, utveckla, driva och genomföra utbildning samt förmåga att omsätta klinisk kompetens i utbildningsmoment. Förmåga att leda universitetsutbildning på grund- och avancerad nivå kommer att vara särskilt meriterande.
Vidare ska den sökande uppvisa vetenskaplig skicklighet genom att bedriva egen aktuell forskning på hög nationell eller internationell nivå. Vetenskaplig skicklighet visas genom publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter, anslag erhållna i konkurrens samt erfarenhet av nationellt, och internationellt forskningssamarbete. Vidare visas vetenskaplig skicklighet genom forskningsprogram av relevans för ämnet och förutsättningar för långsiktig karriärutveckling.
Den sökande ska visa god förmåga till ledarskap, samarbete och samverkan med det omgivande samhället.
Övrig information
Upplysningar lämnas av dekan Maria Björkqvist, tel. +46 72 700 71 63, maria.bjorkqvist@med.lu.se
eller prefekt Mattias Collin, tel. +46 70 381 07 21, mattias.collin@med.lu.se
eller prefekt Patrik Midlöv, tel. +46 73 079 13 63, patrik.midlov@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringskoordinator Robert Norrman tel. +46 46 222 44 10, robert.norrman@med.lu.se
Anställningen tillsätts efter förslag från Medicinska lärarförslagsnämnden.
Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2026-03-31.
Ansökan redovisas enligt Medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar
under rubrik Meritsammanställning och CV).
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
