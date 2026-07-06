Universitetslektor i Medieproduktion
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2026-07-06
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Medieproduktion ingår i en större forskningsmiljö Dalarnas Audiovisuella Akademi (DAVA), där du förväntas att delta aktivt och på det sättet bidra till utveckling av både forskning och undervisning. DAVA omfattar kandidatprogram och magisterprogram i Audiovisuella Studier.
Inom grundutbildningen spelar tjänsten en central roll för att stärka progressionen mellan gestaltning, teknisk förståelse och analytiska perspektiv i DAVA:s programutbud, medan den i forskningen bidrar till utvecklingen av området för, om och genom medieproduktion i nära samverkan med branschaktörer. Vi vill att du ytterligare förstärker vår förmåga att attrahera externa forskningsmedel.
Din arbetsdag som universitetslektor
Tjänsten gäller undervisning och forskning i ämnet Medieproduktion på avdelningen Medieproduktion.
I anställningen ingår undervisning och handledning i medieproduktion på grund- och avancerad nivå med inriktning mot vetenskaplig problematisering, skrivande, teori och metod. Undervisningen inkluderar även praktiska produktionsmoment inom medieproduktion. I arbetsuppgifterna ingår också kursansvar och kursutveckling i ämnets olika utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå och annan administration.
Akademiska ledaruppgifter såsom programansvar och ämnesansvar kan ingå.
Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För denna anställning krävs:
Sökande ska ha doktorsexamen inom ett medieproduktionsrelaterat kunskapsområde. Detta omfattar, men begränsas inte till, medieteknik, innovation och design, informatik, visuell kommunikation eller interaktionsdesign.
Produktionserfarenhet, med fördel inom film-, reklam-, TV-produktion eller spelutveckling.
Aktiv inom forskning, dokumenterat genom vetenskapliga publikationer och deltagande i forskningsprojekt under de senaste tre åren.
Sökande ska behärska både svenska och engelska väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av specifika produktionsverktyg
Minst fem års undervisningserfarenhet på både kandidat och magisternivå
Högskolepedagogisk utbildning.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall vikt läggas vid:
Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet
Erfarenhet av undervisning på olika nivåer
Erfarenheter av handledning av uppsatser eller examensarbeten
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt läggas vid:
Bredd och djup i forskningen
Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen
Självständighet och förnyelseförmåga som forskare
Forskningens omfattning visad genom nationellt och/eller internationellt publicerade arbeten.
Varit sökande och/eller medsökande i nationella och/eller internationella utlysningar av forskningsanslag
Visad förmåga att samverka med det omgivande samhället genom kommunikation av forskningsresultat
För rollen som universitetslektor krävs samarbetsförmåga samt att ledarskapsförmåga kan vara av betydelse.
En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket kan medföra krav på god initiativförmåga, administrativ förmåga och hög grad av ansvarstagande för att lyckas i rollen. Det kan krävas att du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift.
Det är viktigt att sökande vid anställning som saknar behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning ges möjlighet att snarast förvärva denna kompetens.
Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att göra en kvalitativ helhetsbedömning för att bedöma vilken sökande som har de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.
Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov kommer troligen att tillämpas. Vid tillsvidareanställning av universitetslektor sker sakkunnigbedömning av de sökandes behörighet samt skicklighet.
För vidare läsning hänvisar vi till högskolans anställningsordning. https://www.du.se/globalassets/sp/styrdokument/anstallningsordning-for-larare-vid-hogskolan-dalarna.pdf
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde tidigast oktober 2026. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun. Tjänsten innebär fysisk närvaro i Falun då all undervisning sker på campus.Publiceringsdatum2026-07-06Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av Kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden kan en vikarie under tillsättningen komma att anställas. Urvalet sker bland de sökande till anställningen.
Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.
Ansökan ska innehålla
CV/meritförteckning
relevanta intyg och betyg
fullständig publikationsförteckning där fem av de mest relevanta publikationerna åberopas och bifogas
skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
pedagogiska meriter som ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, http://www.du.se/pedagogiskameriter.
Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se
.
Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt.
Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.
Vid frågor om din ansökan, vänligen kontakta rekrytering@du.se
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2026-08-17.
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Dalarna
(org.nr 202100-2908)
791 40 FALUN Arbetsplats
Högskolan Dalarna Kontakt
Avdelningsledare Medieproduktion
Therése Herkules thr@du.se Jobbnummer
9993110