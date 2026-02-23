Universitetslektor i kriminologi
Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Mer information om oss finns på: https://www.
su.se/enheter/kriminologiska-institutionen
Ämne/ämnesbeskrivning
Inom kriminologin studeras brott och reaktioner på brott. Vid kriminologiska institutionen forskas om kriminalpolitik, brottsofferfrågor, brottslighetens utveckling över tid och orsaker till brott på både individ-, grupp- och samhällsnivå. Vi bedriver undervisning på grund- och avancerad nivå och utbildning på forskarnivå.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på grund- och avancerad nivå i ämnet kriminologi. Med undervisning avses kursansvar, undervisning, handledning och examination av studenter. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. Den sökande förväntas delta i pedagogiskt utvecklingsarbete och institutionens interna arbete och bidra till samverkan med det omgivande samhället. I arbetsuppgifterna ingår också forskning inklusive aktivt arbete med att söka externa forskningsmedel. I anställningen kan även administrativa arbetsuppgifter och ledningsuppdrag ingå.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i kriminologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande vetenskaplig kompetens menas doktorsexamen i annat ämne inom samhällsvetenskap, humaniora eller juridik, där avhandling och/eller fortsatt forskning tydligt tagit sig an kriminologiska frågeställningar.
Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
För att kunna utföra anställningens arbetsuppgifter måste den sökande ha dokumenterad förmåga att använda svenska i tal och skrift på professionell nivå. Detta visas exempelvis genom dokumenterad erfarenhet av att undervisa på svenska.
Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.
Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskaplig meritering de senaste fem åren.
Pedagogisk skicklighet visas i normalfallet genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Om anställningen
Anställningen är tills vidare på heltid, och tillträde sker enligt överenskommelse.
Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
Övriga upplysningar
Under de första två åren krävs minst 50 % undervisning, såvida inte bemanningssituationen vid institutionen medger något annat.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Tove Pettersson, e-post: mailto:tove.pettersson@criminology@su.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggare Kay Artle, e-post: mailto:kay.artle@su.se
tfn 08-16 40 49Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Läraranställningar: https://www.su.se/download/18.11777a0b1993704a058e1bd/1758617190697/Mall
fÃ¶r ansÃ¶kan lÃ¤rareInstruktioner_Ansokan_Mall_Sv_240506.pdf.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-4556-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Kriminologiska institutionen Jobbnummer
9758803