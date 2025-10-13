Universitetslektor i konstvetenskap
2025-10-13
Institutionen för kultur och estetik är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten.
De ämnen som finns vid institutionen är: idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, curating, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap. Undervisning och forskning bedrivs i alla ämnena.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-kultur-och-estetik/
Ämne
Konstvetenskap.

Dina arbetsuppgifter
I den tidsbegränsade anställningen ingår främst undervisning på grundnivå, även om undervisning på avancerad nivå kan förekomma. I anställningen ingår förberedelser för och genomförande av undervisning (föreläsningar, seminarier, on site-seminarier och studiebesök), kursadministration och examination. Kursansvar och handledning kan förekomma. Den som anställs förväntas delta i kursutvecklingsarbete och pedagogiskt utvecklingsarbete. Undervisningen sker främst på svenska.
Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen inom ämnet konstvetenskap eller motsvarande. Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet samt ha förmåga att undervisa på svenska. Den sökande ska också ha god samarbetsförmåga, liksom förmåga och lämplighet i övrigt för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Färdigheter att undervisa inom äldre tiders konst är meriterande. Den vetenskapliga skickligheten bedöms i första hand inom ramen för ämnesområdet för anställningen. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs särskild vikt vid planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom de kompetensområden som anställningen avser.
Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor. Meriterande är att ha visat administrativ skicklighet genom kursutveckling och kursansvar. Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande.
Universitet kommer vid dessa rekryteringar främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen
Anställningarna (1-3) med omfattning på 20 % - 100 % är tidsbegränsade under en period om 3 - 6 månader, med möjlighet till förlängning. Anställningens omfattning avgörs av verksamhetens behov samt vilka möjligheter och önskemål den som erbjuds anställning har. Tillträde 2026-01-01 eller efter överenskommelse.
Vi erbjuder
Upplysningar om anställningen lämnas av administrativ studierektor, Nina Engholm, nina.engholm@arthistory.su.se
Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
