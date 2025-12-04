Universitetslektor i didaktik
2025-12-04
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.
Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har ca 250 anställda varav runt 175 lärare/forskare, 45 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.
Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, forskning, administration och handledning. Anställningen avser undervisning i didaktik, handledning och examination av självständiga arbeten, verksamhetsförlagd utbildning, samt undervisning inom den s k utbildningsvetenskapliga kärnan på förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet, och ämneslärarprogrammen. Viss undervisning sker på distans med digitala lärplattformar. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Därtill ingår aktiv medverkan i institutionens forskningsgrupper och programkollegier.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper. Ett krav är erfarenhet av undervisning vid universitetet inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, handledning av självständiga arbeten, samt verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammen.
Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska. Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en svenskspråkig kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska.
Önskvärt och/eller meriterande i övrigt: Lärarexamen och flera års erfarenhet av undervisning i skolan är meriterande.
Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.
När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen
Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2026-06-30. Omfattningen är 50 %. Tillträde 2026-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Jonas Almqvist, e-post jonas.almqvist@edu.uu.se
, eller studierektor Niklas Norén, e-post niklas.noren@edu.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast 18 december 2025, UFV-PA 2025/3557
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
