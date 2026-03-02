Universitetslektor i datateknik
2026-03-02
Högskolan i Borås erbjuder mer än bara ett jobb - här är du med och påverkar och bidrar till utveckling. Vi vill att du ska må bra både på och utanför jobbet. Därför erbjuder vi bland annat ett generöst semesteravtal, bra villkor vid föräldraledighet och årsarbetstid som ger dig flexibilitet att planera din arbetstid. Hos oss finns även goda möjligheter till utveckling - med forskningstid och tydliga karriärvägar inom akademin får du växa i din yrkesroll och forma din framtid hos oss. Vårt centrala läge ger närhet till stadens utbud och goda pendlingsmöjligheter.
Välkommen till oss på Akademin för textil, teknik och ekonomi!Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Som universitetslektor hos oss arbetar du med forskning, undervisning och handledning på både grund- och avancerad nivå. Du bidrar även till att utveckla kurser och utbildningsprogram. Inledningsvis undervisar du på grundnivå inom programmen IT-ingenjör, Maskiningenjör och Affärsingenjör med inriktning digitalisering. Det innebär att du håller föreläsningar, leder seminarier och genomför examinationer inom datateknik och internetteknik. På sikt förväntas du också undervisa på avancerad nivå.
Exempel på aktuellt undervisningsinnehåll är:
• teknisk cybersäkerhet
• nätverk (baserat på CCNA-material)
• operativsystem och servertjänster
• IoT och molntjänster
• programmering och automatisering med Python och andra vanligt förekommande programmeringsspråk
Du undervisar på både svenska och engelska. I ditt arbete ingår även att ta fram kursmaterial, bidra i pedagogiskt utvecklingsarbete och hantera vissa administrativa uppgifter.
Anställningen inkluderar 20 % kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att kontinuerligt stärka din kompetens och hålla dig uppdaterad inom ditt ämnesområde och inom den samhällsutveckling som är relevant för högskolans verksamhet. Som universitetslektor tar du en aktiv roll i ämneskollegiet och bidrar till den pedagogiska utvecklingen av ämnena samt utvecklingen av ingenjörsprogrammen tillsammans med andra vid högskolan. Du förväntas också söka, utveckla och driva nya forskningsprojekt kopplade till akademins forskningsområden.
Dina kvalifikationer
För att vara aktuell för anställningen behöver du ha en avlagd doktorsexamen i datavetenskap eller datateknik med inriktning mot nätverksteknik eller cybersäkerhet. Du ska ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom datavetenskap eller datateknik, liksom dokumenterad pedagogisk skicklighet inom samma områden. Du har genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tio veckors heltidsstudier. Om du ännu inte har den utbildningen, och inte heller kan visa att du på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper, förväntas du genomföra den under de två första åren av anställningen.
Vidare behöver du ha goda kunskaper i programmering, särskilt i Python och C/C++. Dessutom förutsätts att du kan kommunicera obehindrat både muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
För rollen krävs att du är en person som samarbetar väl och är van vid att arbeta nära tillsammans med kollegor. Du har ett påvisat strukturerat arbetssätt som bland annat visar sig genom god planering. Du tar initiativ och kan prioritera mellan arbetsuppgifter och du är dessutom en närvarande och engagerad kollega - något som kan styrkas genom referenser.
Meriterande:
• Erfarenhet av undervisning och handledning inom högskola/universitet
• Tidigare erfarenhet av att vara ämnesansvarig
• Erfarenhet med att utveckla och driva kurser och utbildningar på distans
Din anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Hösten 2026.
Placeringsort: Borås.
Diarienummer: PA2026/31
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 23 mars.
Så här ansöker du - skapa konto och se vilka dokument du behöver bifoga
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Förmåner för anställda
Jobba hos oss
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:
Magnus Bengtsson, rekryterande chef.
Saco-S (facklig kontakt): Sunil Kumar, 033-435 40 00.
OFR/S (facklig kontakt): nås via e-post: stvidhb@hb.se
.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Detta är ett heltidsjobb.
