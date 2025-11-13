Universitetslektor i data-och systemvetenskap, konceptuell modellering
2025-11-13
Institutionen för data- och systemvetenskap
https://www.
su.se/institutionen-for-data-och-systemvetenskap/
Ämne/ämnesbeskrivning
Inom området informationssystem är det ett viktigt mål att utveckla och anpassa användningen av informationssystem till organisationens verksamhetsbehov. Konceptuell modellering och särskilt dess fokus på ontologisk kunskapsanalys är ett forskningsområde som bidrar till detta genom att utveckla metoder och verktyg för att framkalla verksamhetskrav och utforma informationssystemlösningar. Forskning inom konceptuell modellering med fokus på ontologier handlar om teorier, metoder och verktyg för kunskapsframtagning, representation och analys för att skapa kravspecifikation för organisatoriska och systemdesign. Konceptuell modellering är en kärna i många framgångsrika forsknings- och teknologiområden, såsom systemanalys, design och verksamhetsarkitektur. Konceptuell modellering och särskild ontologisk analys, är ett forskningsområde som bidrar till många områden som kräver formalitet i kunskapsrepresentation. Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning, kursutveckling, kursansvar, handledning och forskning inom konceptuell modellering. Exempel på innehåll i kurserna är objekt-orienterad systemanalys och design, modellbaserat utvecklingsverktyg, IT i organisationer samt databasdesign.
Innehavaren förväntas att stärka kursernas såväl teoretiska grunder som praktiska relevans.
Innehavaren förväntas även att:
- Aktivt vara engagerad i forskning och utveckla en tydlig forskningslinje via självständiga forskningsprojekt.
- Aktivt bidra till utbildning på alla nivåer.
- Handleda doktorander och mastersstudenter.
- Ansöka om externa forskningsmedel.
- Delta i fakultets- och universitetsövergripande åtaganden.
- Delta i internationella samarbeten på hög akademisk nivå.
- Samarbeta med andra forskargrupper, inom och utom universitetet.
Anställningen inkluderar egen forskningstid som stipuleras av det lokala arbetstidsavtalet för lärare.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i data- och systemvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.
Språkkunskaper för att kunna undervisa på engelska är ett krav.
Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning, undervisning och handledning inom området konceptuell modellering, ontologisk analys av kunskap och modeller, verksamhetsmodellering samt modelldriven utveckling baserad på verksamhets- och systemmodeller, inklusive process- och begreppsmodeller.
Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Meriterande är dokumenterade kunskaper av undervisning och handledning på svenska.
Om anställningen
Anställningen är tills vidare på heltid, och tillträde sker enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
Övriga upplysningar
Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Jelena Zdravkovic, tfn 08-164994, jelenaz@dsv.su.se
.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Johanna Koivunen, tfn 08-120 76838, johanna.koivunen@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.
Läraranställningar: https://www.su.se/polopoly_fs/1.735385.1716383853!/menu/standard/file/Instruktioner_Ansokan_Mall_Sv_240506.pdf.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Detta är ett heltidsjobb.
Institutionen för data- och systemvetenskap
