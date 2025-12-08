Universitetsadjunkt i vårdvetenskap
Högskolan i Gävle / Högskolejobb / Gävle Visa alla högskolejobb i Gävle
2025-12-08
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan i Gävle i Gävle
, Umeå
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 330 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 19 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.
Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.
Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.
Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.
Vi erbjuder bland annat:
- God arbetsmiljö: medarbetarundersökningen visar hög trivsel och arbetsglädje
- Generöst friskvårdsbidrag, i topp bland Sveriges lärosäten
- Flexibelt arbetssätt
Vid avdelningen för vårdvetenskap blir du en del av ett kollegium med omkring 65 medarbetare.
Vi erbjuder utbildning på grund-, avancerad- samt forskarutbildningsnivå och arbetar för att stärka såväl forskning i vårdvetenskap som tvärdisciplinär forskning.
Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle utlyser härmed en visstidsanställning som universitetsadjunkt i vårdvetenskap under ca elva månader.
Välkommen att ansöka.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Anställningen omfattar undervisning, kursansvar, handledning av examensarbeten (studenters självständiga arbete) samt bedömning av examinationsuppgifter på grund- och avancerad nivå. Arbetsuppgifterna inkluderas i sjuksköterskeprogrammet, kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, specialistsjuksköterskeprogrammen samt i fristående kurser. I anställningen ingår också administrativt arbete, att delta i avdelningens utvecklingsarbete rörande undervisning och forskning, att samverka med det omgivande samhället samt internationalisering. Viss del av utbildningen genomförs som studieortsbaserad campusutbildning vilket innebär resor, delar av undervisning ges även nätbaserat. Undervisningen i program och fristående kurser kommer att ske inom flera områden, bland annat inom vårdhygien, mikrobiologi, immunologi samt vetenskaplig teori och metod.
Visstidsanställningen är på heltid (100%) under ca elva (11) månader med ev. möjlighet till förlängning. Tillträde 260301 eller enligt överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle.Kvalifikationer
För anställningen krävs sjuksköterskeexamen samt magisterexamen i vårdvetenskap/omvårdnad eller motsvarande som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Särskilt meriterande är specialistsjuksköterskeexamen med praktisk erfarenhet som sjuksköterska/specialistsjuksköterska och doktorsexamen i vårdvetenskap, omvårdnad, medicinsk vetenskap eller närliggande område som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Dokumenterad erfarenhet av undervisning vid högskola/universitet inom ffa vårdhygien, mikrobiologi och handledning av examensarbeten är meriterande. Vidare är det med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter meriterande att den sökande kan uppvisa vitsordat god samarbets- och initiativförmåga, intyg om tidigare arbete inom högre utbildning i Sverige, samt om du har genomgått utbildning i högskolepedagogik. För mer information se Anställningsordning för lärare vid Högskolan i Gävle Dnr HIG-STYR 2019/153.
Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Bedömningen görs med avseende på praktisk, pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom området vårdvetenskap/omvårdnad. Därutöver bedöms graden av administrativ förmåga och annan skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Villkor och övrig information
Ansökan ska åtföljas av:
• Personligt brev inklusive kontaktuppgifter
• Curriculum vitae
• Vidimerade kopior av relevanta examensbevis och intyg samt övriga handlingar du önskar åberopa
• Förteckning över referenspersoner
För sökande med examina från utländska lärosäten: Auktoriserad översättning till svenska eller engelska av alla dokument måste bifogas, såvida de inte är utformade på norska, danska eller engelska.
Maria Lindberg
Avdelningschef Vårdvetenskap
073-689 30 43maria.lindberg@hig.se
Övrigt
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.
Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HIG-HR 2025/308". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan i Gävle
(org.nr 202100-2890) Jobbnummer
9632338