Universitetsadjunkt i omvårdnad, vikariat
Hälsohögskolan I Jönköping AB / Högskolejobb / Jönköping Visa alla högskolejobb i Jönköping
2025-12-08
Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ger akademiska utbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete. Hälsohögskolan har en omfattande samverkan med det omgivande samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Hälsohögskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling.
Är du vår nya universitetsadjunkt inom omvårdnad som tillsammans med kollegor och studenter driver utveckling av undervisningen?
På Avdelningen för Omvårdnad (AFO) bedrivs utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom huvudämnet omvårdnad.
Avdelningen för omvårdnad utbildar sjuksköterskor med yrkesexamen såväl som kandidatexamen samt vidareutbildning genom magisterexamen, distriktssköterskeexamen eller barnsjuksköterskeexamen. Avdelningen ger också uppdragsutbildningar samt arbetar aktivt med internationalisering och samverkan med det omgivande samhället.
I dina arbetsuppgifter som universitetsadjunkt på avdelningen för omvårdnad kommer du främst att undervisa, vara kursansvarig samt arbeta med utveckling och administration av utbildningen. Undervisningen sker främst inom sjuksköterskeprogrammet, men det kan även bli aktuellt med inhopp på specialistutbildningsprogrammen. Undervisningen inkluderar både teoretisk och praktisk utbildning samt verksamhetsförlagd utbildning. Vissa moment i undervisningen sker digitalt och med hjälp av IKT på svenska och engelska utifrån ett projekt-/problemorienterat arbetssätt. Ytterligare arbetsuppgifter kan även komma att ingå i ditt arbete.
Som adjunkt förväntas du hålla dig uppdaterad kring den senaste evidensen inom området omvårdnad och även integrera denna i din undervisning inom specifika områden. Du förväntas även arbeta i samstämmighet med de styrdokument som styr högre utbildning på nationell såväl som lokal nivå. I arbetet som universitetsadjunkt krävs en god samarbetsförmåga samt en god förmåga att kunna arbeta både självständigt och i team. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.
Ytterligare krav för tjänsten är att du:
- är legitimerad sjuksköterska med magisterexamen
- har några års klinisk erfarenhet
- har goda kunskaper i att hantera administrativa uppgifter
- har god förmåga att kommunicera i tal och skrift
- har flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har pedagogisk erfarenhet.
Varför ska du välja oss?
Vid Jönköping University arbetar människor från världens alla hörn inom flera olika områden med en stor samlad kompetens. Detta skapar en kreativ och stimulerande miljö att verka inom och ger en härlig känsla när man går till jobbet!
Läs mer om våra villkor och förmåner, exempelvis förmånliga statliga avtal när det gäller löne-, pension- och anställningsvillkor. Läs mer på https://ju.se/om-oss/jobba-pa-ju.html
Tjänsten är ett vikariat på 100%. Vikariatet gäller fram till och med 2026-06-30 med eventuell möjlighet till förlängning. Publiceringsdatum2025-12-08Så ansöker du
Bilagor föredras i PDF-format där ansökan ska innehålla:
- Personligt brev och CV
- Styrkt meritförteckning
- Referenser
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan snarast. Välkommen med din ansökan!
Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på https://ju.se/ Ersättning
