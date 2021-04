Universitetsadjunkt i juridik - Högskolan i Borås - Universitetslärarjobb i Borås

Prenumerera på nya jobb hos Högskolan i Borås

Högskolan i Borås / Universitetslärarjobb / Borås2021-04-08Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad! Högskolan i Borås har cirka 13 000 studenter och drygt 750 medarbetare, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala BoråsVi har många spännande forsknings- och utbildningsmiljöer inom flera områden med helt unik utrustning. Flera av högskolans forskningsprojekt och utbildningar genomsyras av målen i Agenda 2030.På Högskolan i Borås finns också Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan, samt Science Park Borås som är nationellt ledande inom hållbarhet och konsumtion.Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs forskning inom vårdvetenskap, arbetsvetenskap samt ledning, styrning och organisering.Akademin ger en bredd av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, specialistutbildningar, distansutbildningar samt fristående kurser som utbildar bland annat sjuksköterskor, personalvetare och administratörer. Forskarutbildningen Människan i vården ger doktorsexamen inom vårdvetenskap.Utmärkande för utbildnings- och forskningsmiljön är en högteknologisk övningsmiljö, Kliniskt träningscentrum (KTC), som skapar goda förutsättningar för att stärka klinisk kompetens. Ett särskilt styrkeområde vid akademin är prehospital och högteknologisk forskning, där Högskolan i Borås har en ledande roll i Norden.Nu söker sektionen för arbetsliv och välfärd en universitetsadjunkt i juridik.2021-04-08Arbetsuppgifterna består av undervisning och kursutveckling med inriktning mot i första hand det offentligrättsliga området, men undervisning inom det civilrättsliga området förekommer också.I arbetsuppgifterna ingår undervisning i, och utveckling av, moment i ämnesöverskridande kurser inom olika ämnesområden och tvärvetenskapliga yrkesutbildningar, med ansvar för det juridiska innehållet. Arbetsuppgifterna kan förekomma i utbildningsprogram inom offentlig förvaltning, arbetsvetenskap eller organisering och ledning inom vård och omsorg, men de kan även förekomma inom det vårdvetenskapliga området eller andra utbildningsområden vid Högskolan i Borås, såsom t.ex. olika ekonomprogram. Vidare ingår det i arbetsuppgifterna att delta i planering och genomförande av uppdragsutbildningar och därvid sörja för hög kvalitet och relevans i de juridiska momentenDe huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning i form av föreläsningar, seminarier, handledning, och examination. Utöver detta tillkommer arbete med kursplanering, framtagande av undervisningsmaterial, samt uppföljning och kvalitetssäkring av kurser.Du kommer att vara en del av en framväxande juridisk miljö vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, och vid Högskolan i Borås.Undervisningen bedrivs i form av fristående kurser och inom ramen för program. Undervisningen bedrivs i olika former: distans, blandat lärande och campus.För anställningen som universitetsadjunkt krävs avlagd magisterexamen i rättsvetenskap, juridik eller motsvarande vetenskaplig kompetens samt visad pedagogisk skicklighet. Du som sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 10 veckors heltidsstudier (15hp) eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Utöver detta krävs förmåga till tydlig kommunikation, goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift, dokumenterad god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt förmåga att kunna arbeta självständigt.Det är för anställningen meriterande med följande:Erfarenhet av undervisning inom högre utbildningErfarenhet av uppdragsutbildningarErfarenhet av distansundervisningErfarenhet av undervisning inom offentligrätt och civilrätt, hälso- och sjukvårdsrätt, ordnings- och säkerhetsjuridikErfarenhet av praktiskt arbete inom ett eller flera av undervisningsområdena enligt ovanHögskolan i Borås värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Anställningsform: Visstid 6 månaderSysselsättningsgrad: 50 % av heltidTillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelsePlaceringsort: BoråsDiarienummer: PA2021/62KontaktUpplysningar om anställningen lämnas av sektionschef Claes Lennartsson via telefon 033-435 4425 eller via mail claes.lennartsson@hb.se . Fackliga företrädare är Magnus Sirhed, OFR-ST och Anders Jonsson, Saco-S, de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00.Du ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på "Ansök" längst ned i annonsen.Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:Personligt brevCV med referensuppgifter och löneanspråkMeritportfölj, vilket innebär skriftlig redogörelse både för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, dokumentation av lärarskickligheten inklusive självvärdering. Mall för meritportfölj finner ni härIntyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.Kontakta HR om du har vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt.Välkommen med din ansökan senast 2021-04-29.Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-29Högskolan i Borås5678801